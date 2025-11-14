حسام موافي يوجه رسالة لعجوز مريض جدا ويدخن السجائر.. فيديو

علق الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، على حالة شخص كبير في السن ومريض كلى وأمعاء ويصر على تدخين السجائر.

وقال حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما" على قناة "صدى البلد" لهذا المريض: انت معتقد إن الأمور سهلة هتعدي كده ولو عدت في الدنيا مش هتعدي في الآخرة.

وتابع: أنا بتعجب من شخص خسر صحته في الدنيا طب والآخرة؟ كل الدكاترة بتقولك بطل سجائر، انت بتقتل نفسك وبتخش تحت بند المنتحر.

وقال حسام موافي: يا راجل عيب، الدراسات اللي اتعملت إن الرئة تعود لما كانت عليه بعد سنة، منوها أن 40% من اللي بنصحهم بتوقف السجائر يتوقفوا فعلا.