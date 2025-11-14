حسام موافي: التهابات القولون والمعدة ترتبط بأمراض خطيرة.. فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن مشكلات القولون والمعدة المزمنة قد تكون في بعض الحالات مرتبطة بالجهاز المناعي، وليس مجرد التهابات عادية تحتاج أدوية بسيطة.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، أن الجهاز المناعي هو المسؤول عن حماية الجسم ومحاربة أي مواد غريبة أو ميكروبات تدخل الجسم، لكنه في بعض الحالات قد يهاجم أنسجة سليمة بالخطأ، مما يؤدي إلى التهابات مزمنة يصعب علاجها بالطرق التقليدية.

وأوضح موافي أن الجهاز المناعي يعمل على محاربة الغريب داخل الجسم مثل الصديد والميكروبات، إلا أن أحيانًا الجهاز المناعي "يتجنن" ويهاجم أنسجة سليمة، وهو ما يفسر وجود التهابات مزمنة في القولون والمعدة والمستقيم، بالرغم من تناول الأدوية المختلفة وعدم الاستجابة للعلاج التقليدي.

وأشار إلى أن الحالات التي يعاني فيها المريض من التهابات مزمنة بالمعدة والقولون والمستقيم قد تحتاج إلى تقييم دقيق باستخدام مناظير وأخذ عينات (Biopsy) للتأكد من وجود أمراض مناعية مثل كرونز، سيليا، أو أمراض القولون المناعي.

وأوضح موافي أن أحد أهم الأدوية المستخدمة في ضبط نشاط الجهاز المناعي هو الكورتيزون، الذي يعمل على تهدئة الجهاز المناعي ومنعه من مهاجمة الأنسجة السليمة، مشيرًا إلى أن هذا الدواء يستخدم بشكل آمن تحت إشراف طبي لموازنة عمل الجهاز المناعي، سواء في حالات الالتهابات المزمنة أو بعد عمليات زراعة الأعضاء لمنع رفض الجسم للعضو المزروع.

