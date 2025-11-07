حسام موافي: النسيان ظاهرة طبيعية وسيدنا موسى نسي 3 مرات

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن النسيان أمر طبيعي وظاهرة طبيعية خاصة مع السن الكبير.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد"، أن سيدنا موسى نسي 3 مرات ورد ذكرهن في سورة الكهف.

وأشار إلى أن من أجمل الغيبوبات التي نعالجها هي غيبوبة الكبد لأن نسبة الشفاء فيها عالية جدا.

وأوضح أن أهل العيان يبقوا بيصوتوا واحنا مبتسمين عشان عارفين إنه هيفوق هيقوم بحقنة شرجية وشوية أدوية ويقوم العيان.

وتابع: في آية كلنا بنقولها ومبنطبقهاش "إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ" ممنوع الأب أو الأم يكبروا في بيتهم، يعني لازم يبقوا تحت عنيا لحد آخر يوم في عمرهم.