حسام موافي: أنا عمري ما حد سألني السؤال ده ولا خطر ببالي.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، عن سؤال لم يسأله أحد في حياته، قائلا: “أنا عمري ما حد سألني السؤال ده، وهو: أنهي كلمة بتفرحك وتسعدك.. لما ابنك يقولك يا دكتور؟ ولا يابابا؟”.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أنه لم يخطر بباله هذا السؤال، منوها بأن الأب لا يُعوَّض، وأن الابن يشعر بالأب إلا بعدما يفقده.

وأكد حسام موافي: “كلمة يا بابا أحلى 1000 مرة من يا دكتور، كلمة يا دكتور ألف واحد هيقولهالي في الشارع، إنما يا بابا واحد بس اللي هيقولهالي، وهو ابني”.

وأكد أن الأُبُوَّة “مدرسة”، منوها بأن والده توفي يوم 18 أبريل عام 1968م، وامتحان التخرج الخاص به كان يوم 1 مايو، أي بعد وفاة والده بنحو 15 يوم، ووقتها “عرفت يعني إيه أب.. الأب ليس كلمة.. وإنما معنى وتصرف".

وأشار إلى أنه يلوم كل واحد غير مهتم بأولاده؛ لأنه سيندم.