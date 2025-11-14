قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة ثلاثية.. أحمد كريمة يكشف كيف قُـ.ـتل سيدنا الحسن ومن وضع له السم
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين
موعد قرعة كأس العالم 2026.. من سيواجه مصر في المونديال؟
بعد خلع الحجاب .. إحالة بلاغ منال عبداللطيف ضد صفحات السوشيال للنيابة
راتب ومعاش شهري .. قرارات عاجلة في الزمالك بعد رحيل محمد صبري
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقـ تل موظف بأحد توكيلات السيارات بالإسكندرية
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة محمد صبري
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان
السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف
خبير علاقات دولية يكشف عن دور مصر في إنهاء الحرب الأهلية بالسودان
نقيب المهندسين: شطب المتهم بإنهاء حياة مهندس كرموز بالإسكندرية من النقابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي: علاج الأنيميا يجب أن يتم قبل التدخل الجراحي.. فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
محمد شحتة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن حالات الأنيميا المزمنة والفتق تحتاج تقييمًا دقيقًا، خاصة عند وجود التهابات مزمنة في المعدة والقولون أو مشاكل في الحجاب الحاجز.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، أن متابعة الحالة الصحية بشكل شامل تشمل تقييم الأنيميا، حيث إن انخفاض مستوى الهيموجلوبين إلى 7 جرامات يمثل حالة حرجة تحتاج معالجة عاجلة قبل أي تدخل جراحي مثل إصلاح الفتق.

وأشار موافي إلى أن الأنيميا يمكن أن تكون ناجمة عن عدة عوامل، أبرزها فقد الدم المزمن، أو نقص الحديد، أو مشاكل في إنتاج خلايا الدم الحمراء، مؤكداً أن التشخيص الدقيق يعتمد على التحاليل المخبرية وأخذ عينات من نخاع العظم عند الحاجة، لتحديد السبب بدقة ووضع خطة علاجية مناسبة.

وأضاف موافي، أن في حالة وجود الدورة الشهرية الطويلة أو العنيفة لدى المرأة، فإنها قد تكون سببًا رئيسيًا للأنيميا، وهو ما يستلزم تقييم أمراض النساء بالتوازي مع متابعة أمراض الجهاز الهضمي لضمان علاج الأسباب الأساسية قبل أي تدخل جراحي.

وأكد موافي أن علاج الأنيميا يمثل الأولوية، لأن إصلاح الفتق في ظل انخفاض الهيموجلوبين قد يكون خطيراً على صحة المريض، مشيراً إلى أن بعض حالات الفتق قد تصاحبه قرحة نازفة تؤدي إلى فقد الدم بشكل مستمر، وهو ما يزيد من تعقيد الحالة إذا لم يتم معالجة الأنيميا أولاً.

حسام موافي الأنيميا الدورة الشهرية المرأة الهيموجلوبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ارتفاع مقلق في إصابات النساء بمتلازمة القولون العصبي.. هل شرب القهوة مضر لمرضى القلب؟

زوجان داخل محل كشري

مصري يحتفل بزواجه من تونسية داخل كشري أبو طارق .. شاهد

العروسان

صدي البلد يهنئ الزميلين محمد محمود ويمنى أشرف بحفل زفافهما

بالصور

اليوم العالمى للسكر.. طريقة عمل حلويات لأطفال السكرى

وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري

بإطلالة غريبة .. حسناء سيف الدين تتصدر تريند جوجل

حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين

أفضل وجبات صحية لمرضى جرثومة المعدة.. نصائح غذائية

الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة

لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد