حسام موافي: علاج الأنيميا يجب أن يتم قبل التدخل الجراحي.. فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن حالات الأنيميا المزمنة والفتق تحتاج تقييمًا دقيقًا، خاصة عند وجود التهابات مزمنة في المعدة والقولون أو مشاكل في الحجاب الحاجز.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، أن متابعة الحالة الصحية بشكل شامل تشمل تقييم الأنيميا، حيث إن انخفاض مستوى الهيموجلوبين إلى 7 جرامات يمثل حالة حرجة تحتاج معالجة عاجلة قبل أي تدخل جراحي مثل إصلاح الفتق.

وأشار موافي إلى أن الأنيميا يمكن أن تكون ناجمة عن عدة عوامل، أبرزها فقد الدم المزمن، أو نقص الحديد، أو مشاكل في إنتاج خلايا الدم الحمراء، مؤكداً أن التشخيص الدقيق يعتمد على التحاليل المخبرية وأخذ عينات من نخاع العظم عند الحاجة، لتحديد السبب بدقة ووضع خطة علاجية مناسبة.

وأضاف موافي، أن في حالة وجود الدورة الشهرية الطويلة أو العنيفة لدى المرأة، فإنها قد تكون سببًا رئيسيًا للأنيميا، وهو ما يستلزم تقييم أمراض النساء بالتوازي مع متابعة أمراض الجهاز الهضمي لضمان علاج الأسباب الأساسية قبل أي تدخل جراحي.

وأكد موافي أن علاج الأنيميا يمثل الأولوية، لأن إصلاح الفتق في ظل انخفاض الهيموجلوبين قد يكون خطيراً على صحة المريض، مشيراً إلى أن بعض حالات الفتق قد تصاحبه قرحة نازفة تؤدي إلى فقد الدم بشكل مستمر، وهو ما يزيد من تعقيد الحالة إذا لم يتم معالجة الأنيميا أولاً.