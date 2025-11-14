حسام موافي: ممنوع الأكل خارج البيت نهائيا واحذروا جرثومة المعدة

علق الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، على مشكلة سيدة تقول فيها "عندي 3 أطفال عندهم جرثومة المعدة ومش عايزة تروح وجسمهم ضعيف جدا اعمل ايه؟

وقال حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، في إجابته على السؤال: إذا كان عندك القوة إنك تمنعي أولادك من الأكل بره البيت أرفعلك القبعة.

وتابع: نقل الجرثومة من خلال البراز ونسبة كبيرة لا يغسلون أيديهم بالماء والصابون بعد الانتهاء من عمل الحمام، كذلك تنتقل الجرثومة بالكحة وتنتقل بالنفس.

وشدد حسام موافي على ضرورة المنع من الأكل خارج البيت، منوها أنه لا يطعن الأكل من خارج البيت ولكنه يطعن في من يقوم على إعداد هذا الطعام.

وأكد أن جرثومة المعدة مرض صخيف جدا قد ينتهي بمضاعفات وقرحة المعدة، مع التأكيد على أهمية الفحص الطبي وإجراء التحاليل.