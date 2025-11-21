رئيس جامعة حلوان يفتتح مؤتمر كلية التربية عن الابتكار المستدام والتعليم

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الثاني والعشرين والدولي الخامس لكلية التربية بجامعة حلوان تحت عنوان «الابتكار المستدام واستشراف آفاق جديدة في التعليم»، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويرأس المؤتمر الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، ويشرف على تنظيمه كل من الدكتورة رشيدة الطاهر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منى أبو هشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

التنمية المحلية: منع تراحيص معارض السيارات اسفل الكتل السكنية المتحدث العسكري: القوات المسلحة درع الوطن وسيفه وماضية في الحفاظ على أمن مصر

وخلال كلمته الافتتاحية أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن التعليم هو الاستثمار الحقيقي لبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن المعلم هو جوهر العملية التعليمية، مستشهداً بالبيت الشعري: «قم للمعلم ووفِّه التبجيلا… كاد المعلم أن يكون رسولًا»، ودعا الطلاب للوقوف تحيةً وتقديرًا لأساتذتهم بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية أن يشعر الأستاذ بالاحترام من طلابه، فهو صاحب الفضل في تشكيل وعي الأجيال، وأوضح أن جامعة حلوان تؤمن بأن ثروتها الحقيقية في أساتذتها، وتسعى إلى تمكينهم علميًا وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم، وكشف سيادته عن جهود الجامعة في التحول الرقمي، موضحًا أنها حققت نسبة 70% من نجاح المنظومة، مضيفاً أنها تعمل على امتلاك أدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الابتكار المستدام وتنفيذ دراسات متخصصة في الحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى أن جامعة حلوان أصبحت تمتلك منظومة تعليمية واسعة تضم جامعة أهلية وجامعة تكنولوجية و220 ألف طالب، وتمتد فروعها على مساحة 300 فدان داخل الحرم و100 فدان خارجه،و 23 فدان في جامعة دولية تكنولوجية، و25 فدان جامعة أهلية إضافة إلى 173 فدانًا بالعاصمة الإدارية التي ستكون بمواصفات جامعات الجيل الخامس، وأكد على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لاكتشاف المبتكرين والمحافظة على استمرارية نتاجهم العلمي، وتضمين هذه الرؤى في توصيات المؤتمر.

كما أشاد بجهود كلية التربية في إعداد كتاب إلكتروني تفاعلي يحتوي على بنوك أسئلة تتيح اختبارات وتصحيحًا إلكترونيًا كاملًا، وربطه ببنك المعرفة المصري، إضافة إلى تحويل 4500 كتاب ومرجع إلى نسخ رقمية ضمن كل فصل دراسي، ودعا "قنديل" الطلاب إلى تطوير مهاراتهم في اللغة والحاسب الآلي وبذل الجهد لبناء الدولة وتعزيز ثقافة التعاون من أجل مستقبل أفضل.

أكد الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يمثل حدثًا علميًا مميزًا تحرص الجامعة على استدامته للعام الثاني والعشرين، وهو ما يعكس تميز كلية التربية وريادتها في خدمة التعليم، وقال إن عنوان المؤتمر يجسد رؤية الكلية الطموحة في مواكبة التحولات المتسارعة في التعليم، واستشراف المستقبل، فهذا المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة للاسهام في بناء منظومة علمية أكثر ذكاء واستدامة.

أشاد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق بدور جامعة حلوان في دعم وتطوير البحث العلمي، وبجهود كلية التربية في إعداد المعلم وتطوير الابتكار، وأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح قوة محركة في العالم، ولم يعد تطوير التعليم خيارًا بل ضرورة لتحقيق القيم الوطنية، كما حذّر من التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية المؤتمر في صياغة رؤى واقعية تعزز مكانة مصر في مشهد الابتكار العالمي.

كما وصف الدكتور أحمد عبدالله زايد مدير مكتبة الإسكندرية المؤتمر بأنه "هام للغاية"، مؤكدًا أن الابتكار هو جوهر التطور في الدول العربية، وأن المشاركة الواسعة فيه تمثل قيمة علمية كبرى، وأشار إلى أن مكتبة الإسكندرية تمتلك ثروة ضخمة من المراجع الرقمية، داعيًا الباحثين والطلاب للاستفادة من موقع المكتبة وتعزيز التعاون العلمي بين الجامعات والمكتبة.

أعربت الدكتورة رشا سعد شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء عن اعتزازها بانتمائها لجامعة حلوان، مؤكدة أن كلية التربية من أكبر كليات التربية في الوطن العربي وتمتلك شراكات دولية وبرامج مميزة، وأشادت بوعي الطلاب وقدرتهم على المشاركة في فعاليات بهذا المستوى الدولي، معتبرة أن موضوع المؤتمر يمثل "قضية الساعة"، وقدمت درع الصندوق لرئيس الجامعة وعميد الكلية تقديرًا لدورهما.

أكد الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوظيف الذكاء الاصطناعي في بناء مجتمع قائم على الابتكار والتكنولوجيا ورقمنة قطاعات التعليم والبحث العلمي، وتحقيق الابتكار المستدام للوصول للريادة المعرفية عالمياً ونقل التكنولوجيا وتحسين بيئة العمل ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وريادة الاعمال وهو مايمثل أولوية للدولة، فمصر تسعى لإنتاج المعرفة وتصديرها، وأصبح الابتكار المستدام عنوان المرحلة ويشمل تجديد الفكر والممارسة وبناء قدرات بشرية لبناء الإنسان المصري المبدع والمبتكر، واستطاعت جامعة حلوان أن تحتل مرتبة متقدمة في نهج الابتكار في الرقمنة والبحث التطبيقي والتحول الرقمي والإقتصاد المعرفي.

يأتي المؤتمر لتبادل الخبرات بين الباحثين وتحسين جودة التعليم وإعداد معلم مبتكر، فالمعلم هو حجر الزاوية في تطوير التعليم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، في ظل السعي لتطوير مستوى التعليم والمعلمين، ومناقشة أساليب تطوير التعليم الدولي، بمشاركه نخبة من الخبراء من داخل مصر وخارجها بمشاركة ٣٠ ورقة بحثية تعزز الجانب التطبيقي والتدريب، حيث يشكل المؤتمر منصة علمية لمناقشة رؤى جديدة لبناء مجتمع معرفي فاعل.

شارك في المؤتمر متحدثون من دول عدة من بينهم متحدث نيجيري، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات الدولية في تطوير التعليم واستثمار الابتكار في تحسين جودة العملية التعليمية.

هذا وقد ناقش المؤتمر مجموعة من المحاور العلمية عن تطوير مؤسسات التعليم كمؤسسات مبتكرة وذكية، دور كليات التربية في إعداد وتهيئة المعلمين لمواكبة التحولات التربوية، مناقشة التجارب الدولية الناجحة في تطوير التعليم.

استثمار الابتكار في تحسين مخرجات التعلم، جلسات علمية وورش عمل يشارك فيها خبراء من داخل مصر وخارجها، بمشاركة 30 ورقة بحثية تعزز الجانب التطبيقي والتدريبي.

كما تضمن المؤتمر عرض فيلمًا تعريفيًا عن كلية التربية، بالإضافة إلى عرض شراكات الكلية مع حاضنة أعمال جامعة حلوان ومدارس الواحة الدولية (Oasis)، وتقديم أحد المشروعات الابتكارية لطلاب مدارس الواحة، وعرض المبادرات المبتكرة مثل البرامج المهنية المتخصصة (برنامج الدبلوم المهني STEM – وبرنامج الطفولة المبكرة)، وكذلك وجود مشاركة للطلاب الوافدين من دول عربية مثل سلطنة عمان.

كما تم خلال المؤتمر عرض ابتكارات طلابية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتسهيل المحتوى العلمي من خلال التطبيقات التفاعلية، إلى جانب فيديوهات وعروض مرئية وألعاب تعليمية متطورة تعزز جودة التعلم.

على هامش المؤتمر، قام رئيس جامعة حلوان والسادة النواب والسادة العمداء والوكلاء بجولة تفقدية في معرض كلية التربية الذي شارك فيه طلاب وافدون وجهات تعليمية مختلفة منها:

مدارس سكيلز الألمانية – مدارس الواحة الدولية – المدارس المصرية اليابانية بالحي الثالث بـ 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وحلوان.

جاءت الابتكارات الطلابية المعروضة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة العمل، والابتكار المستدام، وأنماط التعلم الحديثة، والعروض البصرية والفيديوهات التفاعلية، بالإضافة إلى التطبيقات العلمية والألعاب التعليمية التي تساعد الطلاب على الفهم خلال مختلف المراحل الدراسية، والمنتجات المختلفة .

وفي ختام الفعاليات، تم تقديم درع الكلية لقيادات الجامعة والضيوف والرعاة، وتكريم المتميزين من أبناء الكلية الذين تقلدوا مناصب قيادية، تلا ذلك جلسة حوارية موسعة شارك فيها الخبراء والباحثون.



