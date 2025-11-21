قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تأكدوا من صلاحيتهم النفسية|خبير تربوي يطالب التعليم بمراجعة ملفات العاملين بالمدارس

ياسمين بدوي

طالب الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، بعد حادث الاعتداء على براءة تلاميذ إحدى المدارس الدولية بالعبور ، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة مراجعة ملفات كافة العاملين في المدارس الدولية والخاصة وغيرها والتأكد من صلاحيتهم النفسية والعقلية للعمل بها.

كما أكد الدكتور تامر شوقي في بيان له ، أنه يطالب بالإستعانة بمتخصصين في مجال علم النفس والصحة النفسية لإنتقاء الأشخاص المتقدمين للعمل في المدارس الدولية والخاصة وغيرها.

كما شدد الدكتور تامر شوقي على ضرورة التدقيق الكافي في اختيار العاملين بالمدارس، وخاصة المدارس الدولية والخاصة، سواء كانوا من العمال أو المعلمين ، مؤكداً على أهمية وجود مستويات متعددة للرقابة—لا تقل عن ثلاثة مستويات—على جميع العاملين بالمدارس الدولية والخاصة وغيرها، وعدم الاكتفاء بمستوى واحد فقط إن وجد.

وقال الدكتور تامر شوقي : أن حوادث التعدي على الأطفال لا تميز بينهم سواء كانوا من الذكور والإناث ، مشدداً على ضرورة إلزام المدارس الخاصة والدولية وغيرها بتركيب كاميرات مراقبة في جميع الأماكن داخل المدرسة.

كما طالب الدكتور تامر شوقي بضرورة توعية الأسرة للطفل بضرورة التواجد دائما وسط زملائه داخل الفصل وخارجه ، وكذلك توعية الطفل بأن حدود التعامل مع الآخرين—سواء من زملائه أو العاملين—وأن جسمه خط أحمر، مع ضرورة إبلاغ الأسرة فورا عن أي انتهاك أو تجاوز قد يحدث له جسديا حتى لو بدا أنه على سبيل المزاح من قبل الأخرين

وأكد الدكتور تامر شوقي على ضرورة حرص الأسرة، وخاصة الأم، على فتح حوار هادئ وخالي من الانفعالات مع الطفل، يشجّعه على التحدث بصراحة عما تعرض له خلال يومه الدراسي ، مطالبا بمراقبة الأسرة أي علامات غير طبيعية تظهر على الطفل بعد عودته من المدرسة، سواء كانت نفسية (قلق، توتر، تهتهة، شرود، خوف...) أو جسدية (جروح، خدوش، كدمات...) والتعامل معها بشكل جاد وسريع.

ماذا حدث ؟

وكانت قد استمعت نيابة السلام، إلى أقوال أسر أسر ٥ صغار "٣ فتيات وولدين" في اتهامهم ل ٤ عاملين بمدرسة دولية بالاعتداء على ابنائهم وخدش براءتهم.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاملين وفرد أمن مدرسة دولية شهيرة بدائرة قسم السلام ثاني على خلفية اتهامهم بخدش براءة ٥ صغار "٣ فتيات وولدين" في أحد أماكن المدرسة.

تعود القصة وفقا لأقوال أولياء الأمور في محاضر الشرطة التي تم تحريرها بقسم السلام ثاني لقرابة عام حيث قرر أحد الصغار لوالدته أن المتهمين يقوموا بتهديده والاعتداء عليه وخدش براءته في أحد الأماكن بالمدرسة وأن الواقعة تعود لعام مضى وقامت السيدة بتحديد محضر بالواقعة.

وبمجرد تحرير المحضر الأول تقدمت أسر ٤ صغار آخرين بالمدرسة بشكاوى ضد المتهمين الذين تبين أنهم عاملين وفرد أمن بالمدرسة الدولية وكانوا يقوموا بتهديد الصغار على مدار عام واجبارهم على خدش براءتهم والاعتداء عليهم في مكان داخل المدرسة وملامسة أجسادهم في أوقات مختلفة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام ثاني تضمن اتهام أحد اولياء الأمور ل عاملين وفرد أمن بمدرسة دولية شهيرة بالتعدي على ابنائهم وخدش براءتهم داخل المدرسة على فترات مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات القت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

