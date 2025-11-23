قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
أخبار التوك شو| أبو العينين: لن نتنازل عن حقنا في مياه النيل.. وأحمد موسى: عايزين برلمان سليم إحنا مش بنخترع العجلة

محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

لتقليل شدة الأعراض.. الصحة تنصح المواطنين بلقاح الإنفلونزا
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن تجاهل الإجراءات الوقائية من الأمراض الفيروسية يؤدي إلى زيادة انتشارها، مشددًا على أن التوصيات الصحية الفعّالة تشمل النظافة الشخصية، التطهير، اللقاح، وعزل المريض فقط، وهي أكثر تأثيرًا من أي إجراءات أخرى.

ما حدش يبيع صوته.. عمرو أديب يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات
دعا الإعلامي عمرو أديب، المواطنين، إلى المشاركة الفعّالة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في دعم الديمقراطية وتعزيز الشفافية.


اعتدوا على التلاميذ سنة.. تفاصيل سقوط المتهمين في جريمة المدرسة الدولية
كشف الكاتب الصحفي أحمد حافظ، مسئول ملف التعليم بالأهرام، عن تفاصيل واقعة طلاب مدرسة سيدز الدولية.

الصحة: لا فيروسات جديدة أو متحورات غير معروفة
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لا توجد أي فيروسات جديدة أو متحورات غير معروفة حاليًا، مشددًا على أن الأخبار المتداولة على بعض الجروبات بشأن انتشار فيروسات جديدة لا أساس لها من الصحة.

أمن قومي وحق أصيل.. أبو العينين: لن نتنازل عن حقنا في مياه النيل
ألقى النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري، كلمة في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن.

السلام ليس مستحيلا.. أبو العينين: غياب الدولة الفلسطينية يفتح المجال للعنف والانحراف
أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري، أن جميع القادة العرب مستعدون لصنع السلام ويتطلعون إلى مستقبل آمن مزدهر للجميع، مشددًا على أن المبادرات العربية لإسرائيل تقوم على مبدأ السلام، وأن ترك الأراضي المحتلة يتيح السلام والاعتراف الكامل من 22 دولة عربية.

وأوضح أن مصر كانت ولا تزال مستعدة شعبًا وبرلمانًا وحكومة وجهاز مخابرات، وأن هناك جهودًا كثيرة معلنة وغير معلنة للحفاظ على سلامة العملية السياسية.

عايزين برلمان سليم.. أحمد موسى: إحنا مش بنخترع العجلة إحنا بنتكلم عن انتخابات
أكد الإعلامي أحمد موسى،  أننا في حاجة إلى الوصول إلى برلمان سليم لا طعن فيه على الإطلاق بسبب الانتخابات.

أحمد موسى: بقول للوطنية للانتخابات لو فيه أي مشكلة في أي لجنة خد إجراء فوري
أكد الإعلامي أحمد موسى،  أنه يجب إعلاء قيمة الوطن في اختيار المرشحين لمجلس النواب المقبل.

دبلوماسية: القومي للمرأة في مصر سينفذ مشروعات لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعياً

تحدثت السفيرة وفاء بسيم، نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن دور المنظمات الدولية في دعم المرأة والأطفال والفئات المهمشة في إفريقيا.

منخفض جوي وفرص سقوط أمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الساعات الأخيرة شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة، إذ سجلت العظمى خلال فترة النهار 33 درجة مئوية، مضيفة أن غدًا الأحد سيستمر ارتفاع درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل الطبيعي بنحو 6 إلى 7 درجات، مع أجواء أقرب للأجواء الصيفية الحارة.

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

الأنبا رافائيل يهنئ المطارنة الجدد: بركة جديدة للكنيسة وخدمة ممتدة للشعب

تطوير أقسام طب الطوارئ.. المستشفيات التعليمية: استيعاب الزيادة المضطردة فى أعداد المترددين

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها| صور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

