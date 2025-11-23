أخبار التوك شو| أبو العينين: لن نتنازل عن حقنا في مياه النيل.. وأحمد موسى: عايزين برلمان سليم إحنا مش بنخترع العجلة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

لتقليل شدة الأعراض.. الصحة تنصح المواطنين بلقاح الإنفلونزا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن تجاهل الإجراءات الوقائية من الأمراض الفيروسية يؤدي إلى زيادة انتشارها، مشددًا على أن التوصيات الصحية الفعّالة تشمل النظافة الشخصية، التطهير، اللقاح، وعزل المريض فقط، وهي أكثر تأثيرًا من أي إجراءات أخرى.

ما حدش يبيع صوته.. عمرو أديب يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات

دعا الإعلامي عمرو أديب، المواطنين، إلى المشاركة الفعّالة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في دعم الديمقراطية وتعزيز الشفافية.



اعتدوا على التلاميذ سنة.. تفاصيل سقوط المتهمين في جريمة المدرسة الدولية

كشف الكاتب الصحفي أحمد حافظ، مسئول ملف التعليم بالأهرام، عن تفاصيل واقعة طلاب مدرسة سيدز الدولية.

الصحة: لا فيروسات جديدة أو متحورات غير معروفة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لا توجد أي فيروسات جديدة أو متحورات غير معروفة حاليًا، مشددًا على أن الأخبار المتداولة على بعض الجروبات بشأن انتشار فيروسات جديدة لا أساس لها من الصحة.

أمن قومي وحق أصيل.. أبو العينين: لن نتنازل عن حقنا في مياه النيل

ألقى النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري، كلمة في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن.

السلام ليس مستحيلا.. أبو العينين: غياب الدولة الفلسطينية يفتح المجال للعنف والانحراف

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري، أن جميع القادة العرب مستعدون لصنع السلام ويتطلعون إلى مستقبل آمن مزدهر للجميع، مشددًا على أن المبادرات العربية لإسرائيل تقوم على مبدأ السلام، وأن ترك الأراضي المحتلة يتيح السلام والاعتراف الكامل من 22 دولة عربية.

وأوضح أن مصر كانت ولا تزال مستعدة شعبًا وبرلمانًا وحكومة وجهاز مخابرات، وأن هناك جهودًا كثيرة معلنة وغير معلنة للحفاظ على سلامة العملية السياسية.

عايزين برلمان سليم.. أحمد موسى: إحنا مش بنخترع العجلة إحنا بنتكلم عن انتخابات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أننا في حاجة إلى الوصول إلى برلمان سليم لا طعن فيه على الإطلاق بسبب الانتخابات.

أحمد موسى: بقول للوطنية للانتخابات لو فيه أي مشكلة في أي لجنة خد إجراء فوري

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب إعلاء قيمة الوطن في اختيار المرشحين لمجلس النواب المقبل.

دبلوماسية: القومي للمرأة في مصر سينفذ مشروعات لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعياً

تحدثت السفيرة وفاء بسيم، نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن دور المنظمات الدولية في دعم المرأة والأطفال والفئات المهمشة في إفريقيا.

منخفض جوي وفرص سقوط أمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الساعات الأخيرة شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة، إذ سجلت العظمى خلال فترة النهار 33 درجة مئوية، مضيفة أن غدًا الأحد سيستمر ارتفاع درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل الطبيعي بنحو 6 إلى 7 درجات، مع أجواء أقرب للأجواء الصيفية الحارة.