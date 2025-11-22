بدء التحقيق في بلاغات نقيب المهندسين ضد مرشحين النواب منتحلي لقب مهندس

بدأت جهات التحقيق المختصة، فحص البلاغات المقدمة من نقيب المهندسين، ضد عدد من المرشحين لعضوية مجلس النواب؛ لادعائهم حمل لقب “مهندس” دون أن يكونوا حاصلين على هذه الصفة أو الترخيص المهني.

وقال نقيب المهندسين: تقدمت بصفتي نقيبا للمهندسين، ببلاغ إلى النائب العام، بتاريخ 8 نوفمبر 2025، ضد عدد من المرشحين لعضوية مجلس النواب؛ لادعائهم حمل لقب مهندس، دون أن يكونوا حاصلين على هذه الصفة أو الترخيص المهني الذي يخولهم استخدام اللقب في الدعاية الانتخابية.

وأضاف: طالبت النائب العام بالتحقيق في الأمر؛ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقهم.