قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعدّوا على شرفنا.. بلاغات دينا وشيرين ورحمة ومنال ومروة أمام المحقق

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

تصدرت قضايا عدد من الفنانات المشهد والشوشيال ميديا خلال الأيام الماضية حيث تمتلئ أروقة النيابة ببلاغات الفنانات وفي تلك نرصد لكم أبرز البلاغات محل الفحص والتحقيق 

الفنانة دينا الشربيني 

تلقت جهات التحقيق المختصة البلاغات المقدمة من الفنانة دينا الشربيني، لمباحث الانترنت ضد القائمين على أربع صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة عن موكلته، والتشهير بها دون سند أو دليل.

وتقدم المحامي أشرف عبد العزيز، المستشار القانوني للفنانة دينا الشربيني، ببلاغ ضد القائمين على أربع صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة عن موكلته، والتشهير بها دون سند أو دليل.

وأكدت الفنانة دينا الشربيني في بلاغات أن  الصفحات محل البلاغ تعمدت الإساءة وتشويه صورتها أمام الرأي العام، من خلال تداول محتوى مسيء، وهو ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق موكلته.

الفنانة شيرين عبدالوهاب 

بدأت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغات المتبادلة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب ومكير أعمالها السابق.

حيث حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضر فى قسم الشرطة اليوم الخميس ضد مدير حساباتها السابق على مواقع التواصل الاجتماعي بالاستيلاء على مبلغ 84 ألف دولار من أرباح حساباتها.

كما حرر يوسف سرور، المدير السابق لحسابات الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي محضرًا بقسم شرطة ثان الشيخ زايد اتهم فيه شيرين بسبه وتهديده على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق بإدارة الحسابات الإلكترونية وكلمات السر الخاصة بها

المطربة رحمة محسن 

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة بلاغ الفنانة رحمة محسن إلى ضد المذيعة مروة صبري ورئيس القناة وفريق الإعداد إلي نيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق في اتهامهم بجريمة السب والقذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة تسئ للفنانة.

وتقدم المستشار محمود الششتاوي وكيلا عن الفنانة رحمة محسن ببلاغ إلى النائب العام ضد المذيعة مروة صبري لقيامها بجريمة السب والقذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة تسئ لموكلته وأسرتها وجميع
متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال المحامي في البلاغ، إن المشكو فى حقهم  قاموا بجريمة السب والقذف والتشهير بي ونشر أخبار كاذبة تسئ للفنانة رحمة محسن ولأسرتها وجميع متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي وقامت بالنشر بدون إذن على برنامجها بإحدى القنوات الفضائية 

الفنانة منال عبد اللطيف 

تصدرت الفنانة منال عبد اللطيف محركات البحث على جوجل بعدما شاركت صورا لها مع الإعلامي شريف باهر ظهرت خلالها بدون حجاب، ما عرَّضها لهجوم وانتقادات لاذعة مثلها مثل ذويها من الفنانات وفي تلك السطور نرصد القصة الكاملة 

البداية كانت بعدما شاركت صور لها مع الإعلامي شريف باهر ظهرت خلالها بدون حجاب ما عرَّضها لهجوم وانتقادات لاذعة من صفحات السوشيال.

اتخذت الفنانة منال عبد اللطيف، الإجراءات القانونية ضد عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر محتوى تضمن الخوض في حياتها الخاصة والتشهير بها عقب ظهورها بدون الحجاب في أحد الاحتفالات.

وأحالت مباحث الانترنت بلاغا تقدمت به المستشار هايدي الفضالي وكيلا عن الفنانة منال عبداللطيف ضد عدد من صفحات السوشيال ميديا تعمدت مضايقتها بعد ظهورها مؤخرا بدون الحجاب.

وأشارت محامية الدفاع إلى أن الصفحات محل البلاغ تعمّدت نشر محتوى تضمّن تعديًا على الحياة الشخصية للفنانة منال عبد اللطيف، في محاولة لتحقيق مشاهدات على حساب سمعتها مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الادعاءات.

نقض شيرين عبدالوهاب دينا الشربيني رحمه محسن منال عبداللطيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

حملات لرفع الاشغالات

حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة رخص المحال العامة بمراكز المنيا

رصف طرق

ضمن الخطة الاستثمارية.. رصف وتطوير الشوارع الحيوية في بني مزار

محافظ الغربية

لجان الغربية تتزين لاستقبال أكثر من 3 ملايين شخص في انتخابات مجلس النواب

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد