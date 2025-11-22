تعدّوا على شرفنا.. بلاغات دينا وشيرين ورحمة ومنال ومروة أمام المحقق

تصدرت قضايا عدد من الفنانات المشهد والشوشيال ميديا خلال الأيام الماضية حيث تمتلئ أروقة النيابة ببلاغات الفنانات وفي تلك نرصد لكم أبرز البلاغات محل الفحص والتحقيق

الفنانة دينا الشربيني

تلقت جهات التحقيق المختصة البلاغات المقدمة من الفنانة دينا الشربيني، لمباحث الانترنت ضد القائمين على أربع صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة عن موكلته، والتشهير بها دون سند أو دليل.

وتقدم المحامي أشرف عبد العزيز، المستشار القانوني للفنانة دينا الشربيني، ببلاغ ضد القائمين على أربع صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة عن موكلته، والتشهير بها دون سند أو دليل.

وأكدت الفنانة دينا الشربيني في بلاغات أن الصفحات محل البلاغ تعمدت الإساءة وتشويه صورتها أمام الرأي العام، من خلال تداول محتوى مسيء، وهو ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق موكلته.

الفنانة شيرين عبدالوهاب

بدأت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغات المتبادلة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب ومكير أعمالها السابق.

حيث حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضر فى قسم الشرطة اليوم الخميس ضد مدير حساباتها السابق على مواقع التواصل الاجتماعي بالاستيلاء على مبلغ 84 ألف دولار من أرباح حساباتها.

كما حرر يوسف سرور، المدير السابق لحسابات الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي محضرًا بقسم شرطة ثان الشيخ زايد اتهم فيه شيرين بسبه وتهديده على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق بإدارة الحسابات الإلكترونية وكلمات السر الخاصة بها

المطربة رحمة محسن

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة بلاغ الفنانة رحمة محسن إلى ضد المذيعة مروة صبري ورئيس القناة وفريق الإعداد إلي نيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق في اتهامهم بجريمة السب والقذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة تسئ للفنانة.

وتقدم المستشار محمود الششتاوي وكيلا عن الفنانة رحمة محسن ببلاغ إلى النائب العام ضد المذيعة مروة صبري لقيامها بجريمة السب والقذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة تسئ لموكلته وأسرتها وجميع

متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال المحامي في البلاغ، إن المشكو فى حقهم قاموا بجريمة السب والقذف والتشهير بي ونشر أخبار كاذبة تسئ للفنانة رحمة محسن ولأسرتها وجميع متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي وقامت بالنشر بدون إذن على برنامجها بإحدى القنوات الفضائية

الفنانة منال عبد اللطيف

تصدرت الفنانة منال عبد اللطيف محركات البحث على جوجل بعدما شاركت صورا لها مع الإعلامي شريف باهر ظهرت خلالها بدون حجاب، ما عرَّضها لهجوم وانتقادات لاذعة مثلها مثل ذويها من الفنانات وفي تلك السطور نرصد القصة الكاملة

البداية كانت بعدما شاركت صور لها مع الإعلامي شريف باهر ظهرت خلالها بدون حجاب ما عرَّضها لهجوم وانتقادات لاذعة من صفحات السوشيال.

اتخذت الفنانة منال عبد اللطيف، الإجراءات القانونية ضد عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر محتوى تضمن الخوض في حياتها الخاصة والتشهير بها عقب ظهورها بدون الحجاب في أحد الاحتفالات.

وأحالت مباحث الانترنت بلاغا تقدمت به المستشار هايدي الفضالي وكيلا عن الفنانة منال عبداللطيف ضد عدد من صفحات السوشيال ميديا تعمدت مضايقتها بعد ظهورها مؤخرا بدون الحجاب.

وأشارت محامية الدفاع إلى أن الصفحات محل البلاغ تعمّدت نشر محتوى تضمّن تعديًا على الحياة الشخصية للفنانة منال عبد اللطيف، في محاولة لتحقيق مشاهدات على حساب سمعتها مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الادعاءات.