ما حدش يبيع صوته.. عمرو أديب يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات

دعا الإعلامي عمرو أديب، المواطنين، إلى المشاركة الفعّالة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في دعم الديمقراطية وتعزيز الشفافية.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، إن "الموضوع يستاهل المشاركة"، مؤكدًا أن الدولة مصرة على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وأن يكون لكل صوت مكان في الصندوق.

وأضاف أديب أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت إجراءات حاسمة وواضحة بعد إلغاء دوائر المشاكل في المرحلة الأولى؛ مما يضمن أن الأسماء التي تستحق ستفوز، قائلاً: "الهيئة الوطنية عملت خطوات واضحة عشان الانتخابات تكون نزيهة وشفافة".

وأشار أديب إلى أن "كل الانتخابات ممكن يكون فيها تصرفات سلبية أو مشاكل، ولكن الأهم هو أن الدولة توفر الأجواء المناسبة للمواطن لاختيار من يمثله بطريقة عادلة وصحيحة".

كما وجه رسالة طمأنينة للمواطنين، قائلاً: "اطمئن، صوتك هيوصل، وما تبيعش صوتك، أقبل على الانتخابات، وشارك بنسبة حضور عالية".

وأكد أديب أن الدولة لا تتدخل في سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الانتخابات تُدار بنزاهة، وتتم مراقبتها بعناية.

وقال: "اللي أنت عايز تجيبه هاتجيبه، الشعب يستحق الديمقراطية عندما يذهب إلى الصندوق ويختار من يمثله"، موضحا أن الهدف هو ضمان انتخابات تعبر عن إرادة الشعب وتكون شفافة وتعكس آراء المواطنين بشكل حقيقي.

ودعا أديب، الجميع، للمشاركة في الانتخابات، واختيار من يثقون فيهم، معبرًا عن أمله في أن تعكس الانتخابات ما يريده الشعب المصري من تغيرات إيجابية.