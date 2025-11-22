أخبار التوك شو| عمرو أديب: بيع الصوت بالانتخابات حرام.. والعلماء يحذرون من مشاهد تقرب للزنا

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



كيف نجحت مصر في الترويج للسياحة بين القاهرة وعواصم العالم؟

شهدت السياحة خلال السنوات الأخيرة طفرة واضحة في الترويج وامتداد حضورها على الساحة الدولية، وهو ما لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة جهود مكثّفة للدولة المصرية على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.

دولة التلاوة| أشرف صالح يكشف سر لقبه «بلال»: والدي نِسي وسمَّاني أشرف

قال المتسابق أشرف سيف صالح عبدالله، خلال الحلقة الثالثة من برنامج دولة التلاوة، إنه بدأ رحلته مع كتاب الله منذ كان عمره 6 سنوات، حيث حفظ أول جزأين عن طريق الاستماع، وواصل رحلة الحفظ حتى تمكن من إتمام القرآن كاملًا في سن الخامسة عشرة.

بكري: الرئيس السيسي منع اندلاع حرب أهلية وقت حكم الإخوان الإرهابية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المؤامرة على مصر تتصاعد ومن لا يدرك ذلك فلينظر إلى الحزام الناري من حولنا على الحدود من كل اتجاه.

اضرب بقوة .. مصطفى بكري يوجه رسالة للرئيس السيسي لمواجهة الفساد

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن «في هذا الزمن أمور كثيرة باتت مقلوبة؛ التشكيك في المواقف والتاريخ والجغرافيا»، مشددًا على أن المستقبل وحده كفيل بكشف الحقيقة.

عمرو أديب: بيع الصوت بالانتخابات حرام .. وأتحدى أي شيخ على الهواء

علق الإعلامي عمرو أديب، على إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2025.

مابتفرجش على أعمال خالص .. عمرو عبدالجليل يكشف طقوس شهر رمضان

واستضافت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، الفنان عمرو عبد الجليل، ليكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة وبدايه في مجال التمثيل.

حسام موافي: إحنا بنشبع بطريقتين سيب الأولى وخليك في التانية .. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن طريقة مجربة لعدم الشبع أثناء تناول الطعام.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، إن الشخص وهو يتناول الطعام لو رن هاتفه وتحدث فيه بعض الوقت وعاد للطعام مرة أخرى "مش هيجيله نفس".

حسام موافي: المسلم الذي يشبع بكثرة يغضب الله عليه .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن المسلم لا يشبع، لقوله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}.

الدراما والرومانسية .. العلماء يحذرون من مشاهد قد تقرب للزنا

وتثير المشاهد الرومانسية واللقطات الجريئة في الأعمال الدرامية جدلًا مستمرًا حول حدود الجائز والحرام، خاصة في ظل تأثير الدراما الواسع على مختلف الفئات العمرية.

عمرو عبدالجليل: كنت شقي ورطت أخي التوأم في مصائب وهو ياخد العلقة

