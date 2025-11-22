قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
الوطنية للانتخابات: المصريون بالأردن تواجدوا قبل فتح اللجان للتصويت بساعة
ائتلاف النزاهة الدولي: نستهدف زيارة 1200 لجنة انتخابية في المرحلة الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| عمرو أديب: بيع الصوت بالانتخابات حرام.. والعلماء يحذرون من مشاهد تقرب للزنا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد شحتة

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.
 

كيف نجحت مصر في الترويج للسياحة بين القاهرة وعواصم العالم؟

شهدت السياحة خلال السنوات الأخيرة طفرة واضحة في الترويج وامتداد حضورها على الساحة الدولية، وهو ما لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة جهود مكثّفة للدولة المصرية على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.

دولة التلاوة| أشرف صالح يكشف سر لقبه «بلال»: والدي نِسي وسمَّاني أشرف

قال المتسابق أشرف سيف صالح عبدالله، خلال الحلقة الثالثة من برنامج دولة التلاوة، إنه بدأ رحلته مع كتاب الله منذ كان عمره 6 سنوات، حيث حفظ أول جزأين عن طريق الاستماع، وواصل رحلة الحفظ حتى تمكن من إتمام القرآن كاملًا في سن الخامسة عشرة.

بكري: الرئيس السيسي منع اندلاع حرب أهلية وقت حكم الإخوان الإرهابية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المؤامرة على مصر تتصاعد ومن لا يدرك ذلك فلينظر إلى الحزام الناري من حولنا على الحدود من كل اتجاه.

اضرب بقوة .. مصطفى بكري يوجه رسالة للرئيس السيسي لمواجهة الفساد

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن «في هذا الزمن أمور كثيرة باتت مقلوبة؛ التشكيك في المواقف والتاريخ والجغرافيا»، مشددًا على أن المستقبل وحده كفيل بكشف الحقيقة.

عمرو أديب: بيع الصوت بالانتخابات حرام .. وأتحدى أي شيخ على الهواء

علق الإعلامي عمرو أديب، على إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2025.

مابتفرجش على أعمال خالص .. عمرو عبدالجليل يكشف طقوس شهر رمضان

واستضافت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، الفنان عمرو عبد الجليل، ليكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة وبدايه في مجال التمثيل.

حسام موافي: إحنا بنشبع بطريقتين سيب الأولى وخليك في التانية .. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن طريقة مجربة لعدم الشبع أثناء تناول الطعام.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، إن الشخص وهو يتناول الطعام لو رن هاتفه وتحدث فيه بعض الوقت وعاد للطعام مرة أخرى "مش هيجيله نفس".

حسام موافي: المسلم الذي يشبع بكثرة يغضب الله عليه .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن المسلم لا يشبع، لقوله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}.

الدراما والرومانسية .. العلماء يحذرون من مشاهد قد تقرب للزنا

وتثير المشاهد الرومانسية واللقطات الجريئة في الأعمال الدرامية جدلًا مستمرًا حول حدود الجائز والحرام، خاصة في ظل تأثير الدراما الواسع على مختلف الفئات العمرية.

عمرو عبدالجليل: كنت شقي ورطت أخي التوأم في مصائب وهو ياخد العلقة

واستضافت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، الفنان عمرو عبد الجليل، ليكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة وبدايته في مجال التمثيل.

دولة التلاوة مصر الرئيس السيسي مصطفى بكري عمرو أديب عمرو عبدالجليل حسام موافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

الراحل رجائي عطية

زيادة قيمة «جائزة رجائي عطية» إلى 100 ألف جنيه وإعلان الشروط قريبًا

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025

نقيب المحامين

نقيب المحامين يتابع استقبال ملفات المرشحين في انتخابات النقابات الفرعية بالمرحلة الأولى

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد