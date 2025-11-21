مابتفرجش على أعمال خالص .. عمرو عبدالجليل يكشف طقوس شهر رمضان

استضافت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، الفنان عمرو عبد الجليل، ليكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة وبدايه في مجال التمثيل.

وتحدث الفنان عمرو عبد الجليل ، عن أن مشاهدة الأعمال الفنية في شهر رمضان أمر لا يقوم به، مشيرا إلى أنه شهر رمضان لـ العبادة فقط.

تابع الفنان عمرو عبد الجليل، في رمضان مابتفرجش على أعمال خالص لأن ده شهر للعبادة فقط، ولما بشوف برنامجك بضحك بتقولي كلام عجيب كده، وإيه هو الفرعون وإيه علاقة المرأة بالصوت الشتوي؟

واكمل الفنان عمرو عبد الجليل، أن أحمد السقا مش من أصحابي المقربين والمقربين ليا مثل الفنان الراحل سليمان عيد والفنان طارق عبدالعزيز، والفنان ماهر عصام دول كانوا قريبين جدًا منى ربنا يرحمهم.