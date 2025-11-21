بكري: الرئيس السيسي منع اندلاع حرب أهلية وقت حكم الإخوان الإرهابية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المؤامرة على مصر تتصاعد ومن لا يدرك ذلك فلينظر إلى الحزام الناري من حولنا على الحدود من كل اتجاه.

وتابع بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد": هناك من يريد أن يغسل سمعته على حساب مصر، منوها أن الشعارات التي رفعت في سوريا شهدت على احتلال أراضيها.

كما تابع: لم نعد نصدق حكم الجماعة لمدة عام، إنه أسوأ حكم في التاريخ، مؤكدا أن حكم جماعة الإخوان الإرهابية كاد يدفع البلاد نحو الفوضى، مليء بالفشل والخراب والانهيارات وطمس الهوية.

وأكد مصطفى بكري، أنه لولا تدخل الجيش المصري ومساندة الشرطة وتدخل القائد البطل عبد الفتاح السيسي، لتحولت الساحة إلى حرب أهلية ما كان يمكن لها إلا أن تستمر حتى اليوم.

وأوضح أنه بعد انتصار الثورة عادت إلينا مصر وأمنها واستقرارها، بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة المصرية في حماية الحدود.