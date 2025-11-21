عمرو أديب: بيع الصوت بالانتخابات حرام .. وأتحدى أي شيخ على الهواء

علق الإعلامي عمرو أديب، على إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2025.

اقرأ أيضًا:

عمرو أديب: بيع الصوت بالانتخابات حرام

وقال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، :"راعي ربنا يا أخي واعرف أن ده وزر وحرام وبلاش تبيع صوتك، وبيع الصوت حرام ودي فلوس حرام واتحدى اي شيخ يقولي غير كده".

أديب: خلينا نعمل انتخابات بما يرضي الله

وتابع أديب، أن :"خلينا نعمل انتخابات بما يرضي الله ومحدش ياخد فلوس ويبيع صوته، واختار اللي انت شايفه مناسب، وخلاص بقي يا جماعة البلد محتاجة صوت واحد يعبر عنها".

واكمل الإعلامي عمرو أديب، أن :"يلا بقي هات ناس دارسة ومتعلمة وبلاش العضو اللي كان بيرقص ويغني ورقص إيه، أنا جايبه يشتغل في البرلمان، والشعب عليه المسؤولية في الاختيار المناسب مش الفلوس".