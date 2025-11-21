قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
توك شو

الدراما والرومانسية .. العلماء يحذرون من مشاهد قد تقرب للزنا

محمد البدوي

تثير المشاهد الرومانسية واللقطات الجريئة في الأعمال الدرامية جدلًا مستمرًا حول حدود الجائز والحرام، خاصة في ظل تأثير الدراما الواسع على مختلف الفئات العمرية.

 قبلات أو ملامسات حميمية

ويزداد هذا الجدل كلما ظهرت أعمال تتضمن قبلات أو ملامسات حميمية قد تُعتبر منافِية للقيم الأخلاقية والدينية في المجتمعات العربية؛ ومن هذا المنطلق، تتجه الأنظار دائمًا إلى آراء العلماء لتوضيح الحكم الشرعي لهذه المشاهد، وما إذا كانت تدخل في نطاق الزنا أو مقدماته، أو إذا كانت تمثل فقط تجاوزًا فنيًا غير مقبول شرعًا وأخلاقيًا.

القبلات في الدراما بين الفن والحرام

من جانبه؛ أكد الشيخ حماد الشتوي، عالم بوزارة الأوقاف، أن عرض القبلات والمشاهد الجريئة في الأفلام والمسلسلات أمر غير جائز شرعًا، موضحًا أن هذه المشاهد حرام لأنها لا ترضي الله ورسوله.

هل تُعد هذه المشاهد زنا؟

أوضح الشيخ الشتوي، خلال حوار تليفزيوني، أن هذه الأمور تُعتبر من مقدمات الزنا، مستشهداً بحديث النبي ﷺ: "العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع". وأكد أن الزنا من الكبائر، وأن الله تعالى قال: "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا"، مما يستلزم تجنب كل ما قد يقود إليه.

الدراما والفن: محتوى يحتاج للتغيير

وأشار الشيخ إلى أن الفن والدراما وسيلة مفيدة لتوصيل الرسائل، لكن محتوى الأعمال يجب أن يُحسن لضمان عدم احتوائها على مشاهد تقرب إلى المعصية أو الزنا، داعيًا إلى الحذر ومراعاة القيم الشرعية في الإنتاج الفني.

