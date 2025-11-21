دولة التلاوة| أشرف صالح يكشف سر لقبه «بلال»: والدي نِسي وسمَّاني أشرف

قال المتسابق أشرف سيف صالح عبدالله، خلال الحلقة الثالثة من برنامج دولة التلاوة، إنه بدأ رحلته مع كتاب الله منذ كان عمره 6 سنوات، حيث حفظ أول جزأين عن طريق الاستماع، وواصل رحلة الحفظ حتى تمكن من إتمام القرآن كاملًا في سن الخامسة عشرة.

وأضاف أشرف أنه يُعرف بين أصدقائه بلقب "بلال"، موضحًا سر هذا اللقب قائلاً: "والدتي كانت تريد تسميتي ببلال، لكن والدي نسي الاسم أثناء التسجيل؛ فكتب أشرف بدلاً منه".

14 ألف متسابق ببرنامج دولة التلاوة

ويهدف برنامج دولة التلاوة إلى اكتشاف أبرز المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويُعرض عبر قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وشارك في اختبارات البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وسط تنافس كبير وإقبال واسع.



لجنة تحكيم تضم نخبة من القامات الدينية والصوتية

تضم لجنة تحكيم البرنامج مجموعة من كبار العلماء والمقرئين في مصر والعالم الإسلامي، منهم:

- الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

- الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

- الداعية الإسلامي مصطفى حسني

- القارئ الشيخ طه النعماني

كما يشارك ضيوف شرف بارزون، منهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إضافة إلى كبار القراء مثل الشيخ أحمد نعينع والشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، مع تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، وتشرفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

يُعد دولة التلاوة، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، خطوة رائدة لإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وإبراز المواهب القرآنية الشابة، وتأكيد مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.