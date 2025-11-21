طفل يخطف الأنظار في دولة التلاوة .. محمد القلاجي: وعدت أهلي أن أصبح قارئًا

خطف المتسابق محمد أحمد حسن إسماعيل القلاجي، صاحب الـ12 عامًا، الأنظار خلال ظهوره في الحلقة الثالثة من برنامج "دولة التلاوة"، بعدما عبّر عن حلمه الكبير ورسالته منذ صغره.

وقال القلاجي: "وعدت أهلي أن لو فزت في مسابقة دولة التلاوة هكون قارئ مبتهل في إذاعة القرآن الكريم.. وإن شاء الله حلمي هيتحقق وأكمل المسيرة".

برنامج لاكتشاف المواهب القرآنية

يواصل برنامج "دولة التلاوة" رحلته في البحث عن أصوات واعدة في الترتيل والتجويد، حيث يُعرض أسبوعيًا على قنوات الحياة وCBC والناس، ومنصة Watch It، يومي الجمعة والسبت.

14 ألف متسابق في الاختبارات الأولية

شهد البرنامج مشاركة واسعة تجاوزت 14 ألف متسابق من جميع محافظات الجمهورية، ضمن تعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويحظى المتسابقون بفرصة التقييم أمام لجنة تحكيم من قامات دينية وصوتية مرموقة.

لجنة تحكيم من كبار علماء وقراء العالم الإسلامي

تضم لجنة التحكيم:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

كما يشارك كضيوف شرف عدد من الأسماء اللامعة:

الدكتور أسامة الأزهري، الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، الدكتور علي جمعة، القارئ أحمد نعينع، القارئ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي، إضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري.

جوائز كبرى وتكريمات مميزة

تبلغ قيمة جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف كاملًا بصوتيهما وإتاحته على قناة "مصر قرآن كريم".

كما ينال الفائزان شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

اختيار أفضل 32 موهبة لخوض المنافسة النهائية

بعد مراحل تصفية دقيقة، تم اختيار أفضل 32 قارئًا من المتقدمين، تحت إشراف لجنة علمية بوزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.

تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، ويُعد برنامج "دولة التلاوة" خطوة محورية لإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وترسيخ الدور المصري التاريخي كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي.