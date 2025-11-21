حسام موافي: المسلم الذي يشبع بكثرة يغضب الله عليه .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن المسلم لا يشبع، لقوله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، أن المسلم الذي يشبع بكثرة يغضب الله عليه، ويزيد وزنه.

وأشار إلى أن عدم الشبع فيه علاج لزيادة الوزن وعلاج دهون الكبد، الناتجة عن أكل السكريات والدهنيات المضافة للطعام.

وذكر أن نهي الدين عن الشبع فيه حرص على صحة الإنسان وليس توفير للأكل، فترسب الكوليسترول في الشرايين فيه خطورة، وشريان القلب لو ترسب فيه الكوليسترول يحتاج الشخص إلى قسطرة ودعامات، وقد تبتر الرجلين.