تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حسام موافي يكشف علاقة انسداد الشريان التاجي بآلام المعدة .. فيديو

محمد شحتة

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية قصر العيني، عن قضية طبية شائكة تتعلق بتشخيص آلام المعدة، حيث أوضح أن آلام القلب قد تظهر في مناطق مختلفة من الجسم، مثل منطقة المعدة، مما يسبب لبسًا في التشخيص.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة صدى البلد، قائلًا: سيدة تُدعى سامية من السويس والدتها تعاني من ضعف في عضلة القلب ووجود انسداد بنسبة 60-70% في أحد الشرايين التاجية، ما جعل الأطباء يختلفون حول ما إذا كان ينبغي تركيب دعامة أم لا.

وفي رده، أوضح الدكتور حسام موافي أن هذه القضية تعد قضية خلافيّة بين الأطباء، حيث أن بعض الأطباء قد يوصون بتركيب دعامة في حالة انسداد الشريان بنسبة 70%، بينما يرى آخرون أن هذا الإجراء ليس ضروريًا في هذه المرحلة.

وأضاف أنه وفقًا لمدرسة الطب في قصر العيني، لا يتم تركيب دعامة في حالة الانسداد بنسبة 70%، ولكن يجب متابعة الحالة، حيث يمكن أن يتفاقم الانسداد في فترة قصيرة.

وتابع موافي: في حال كانت القسطرة قد أُجريت منذ فترة طويلة، يجب إعادة إجراء القسطرة للتأكد من تطور الحالة. أما إذا كانت الآلام تأتي من القلب، فقد تُشبه آلام المعدة، خاصة في حالات الذبحة الصدرية أو ضيق الشرايين التاجية.

حسام موافي آلام القلب آلام المعدة المعدة الأطباء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

الأهلي

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

