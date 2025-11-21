حسام موافي يكشف علاقة انسداد الشريان التاجي بآلام المعدة .. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية قصر العيني، عن قضية طبية شائكة تتعلق بتشخيص آلام المعدة، حيث أوضح أن آلام القلب قد تظهر في مناطق مختلفة من الجسم، مثل منطقة المعدة، مما يسبب لبسًا في التشخيص.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة صدى البلد، قائلًا: سيدة تُدعى سامية من السويس والدتها تعاني من ضعف في عضلة القلب ووجود انسداد بنسبة 60-70% في أحد الشرايين التاجية، ما جعل الأطباء يختلفون حول ما إذا كان ينبغي تركيب دعامة أم لا.

وفي رده، أوضح الدكتور حسام موافي أن هذه القضية تعد قضية خلافيّة بين الأطباء، حيث أن بعض الأطباء قد يوصون بتركيب دعامة في حالة انسداد الشريان بنسبة 70%، بينما يرى آخرون أن هذا الإجراء ليس ضروريًا في هذه المرحلة.

وأضاف أنه وفقًا لمدرسة الطب في قصر العيني، لا يتم تركيب دعامة في حالة الانسداد بنسبة 70%، ولكن يجب متابعة الحالة، حيث يمكن أن يتفاقم الانسداد في فترة قصيرة.

وتابع موافي: في حال كانت القسطرة قد أُجريت منذ فترة طويلة، يجب إعادة إجراء القسطرة للتأكد من تطور الحالة. أما إذا كانت الآلام تأتي من القلب، فقد تُشبه آلام المعدة، خاصة في حالات الذبحة الصدرية أو ضيق الشرايين التاجية.