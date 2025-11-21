قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
توك شو

حسام موافي: 100 على 60 ضغط مثالي وليس منخفضا كما يعتقد الكثير.. فيديو

محمد شحتة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن بعض مرضى الذئبة الحمراء يخلطون بين ضغط الدم الطبيعي والمثالي، موضحًا أن القراءات التي يظن البعض أنها منخفضة قد تكون في الحقيقة مثالية تمامًا.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، أن الضغط الشائع والمعروف لدى العامة وهو 120 على 80 يمثل الضغط الطبيعي، إلا أن الأبحاث الحديثة أكدت أن قراءة 100 على 60 تُعد «ضغطًا مثاليًا»، وليست منخفضة كما يعتقد كثيرون.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن الذئبة الحمراء مرض مناعي قد يؤثر على أعضاء متعددة في الجسم، منها القلب والرئتان والمفاصل والجلد، وقد يمتد تأثيره في بعض الحالات إلى الكليتين، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب في قدرة الكلى على إعادة امتصاص الصوديوم، أحد أهم العناصر المسؤولة عن ضبط ضغط الدم.

وبيّن أن الكلى تعمل بطريقة دقيقة للغاية؛ إذ تقوم بإخراج جميع مكونات الدم ثم تعيد ما يحتاجه الجسم فقط، ومن بينها الصوديوم، وفي حال تأثر الكلى بسبب الذئبة، قد يفقد الجسم قدرته على استعادة الصوديوم، ما يؤدي إلى انخفاض حقيقي في الضغط.

وتحدث أستاذ الحالات الحرجة عن آلية حدوث المرض، موضحًا أن الجهاز المناعي خُلق لمحاربة الأجسام الغريبة، لكن في بعض الحالات يختل نشاطه فيعتبر أعضاء الجسم نفسها أجسامًا غريبة ويحاربها، وهو ما يفسر مهاجمته للقلب والرئتين والمفاصل والجلد والكلى في حالات الذئبة.

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

صندوق الاستثمار في المناخ يختتم ورشة عمل للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي

صندوق الاستثمار في المناخ يختتم ورشة عمل للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي

الإمارات تطلق مبادرة بقيمة مليار دولار لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي في إفريقيا

البرلمان العربي يهنئ لبنان بعيد الاستقلال ويؤكد دعم مؤسساته

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

