تسبب قرحة.. حسام موافي يحذر من خطورة جرثومة المعدة وطرق نقلها

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خطورة جرثومة المعدة.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة صدى البلد،: يجب تجنب تناول الطعام خارج المنزل، والجرثومة يمكن أن تنتقل بسهولة من خلال عدة طرق، أبرزها عبر الرذاذ من الشخص المصاب أثناء إعداد الطعام.

وأشار إلى ضرورة التأكد من غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد استخدام دورات المياه، وذلك ليس فقط للأطفال ولكن أيضًا للعاملين في إعداد الطعام.

ونصح بإجراء فحوصات لكل من الوالدين، مؤكدًا أن مصدر العدوى قد يكون من داخل المنزل.

وحذر موافي من مضاعفات هذه العدوى التي قد تتطور إلى قرحة في المعدة؛ إذا لم يتم التعامل معها بشكل حاسم، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بتجنب تناول الطعام خارج المنزل لتسهيل العلاج والشفاء.