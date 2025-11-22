تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

قدمت مذيعه صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية لأسعار الذهب والدولار حيث شهد سعر الذهب استقرارا اليوم السبت، بعد تسجيل انخفاض أسبوعى.



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 نحو 6182.75 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، يسجل نحو 5410 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 نحو 4637.25 جنيهًا.

شهد سعر الدولار اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 مقابل الجنيه المصري استقرارًا، بحسب آخر تحديات فى البنوك العاملة بمصر، بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه فى عدد مم البنوك، بختام تعاملات، الخميس الماضي، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، وفق أسعار الصرف المعلنة عبر مواقع البنوك.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

البنك الأهلي المصري: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.