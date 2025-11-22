لازم تحلل بسرعة .. اكتشف أعراض أمراض الكلى المزمنة

تظهر أعراض أمراض الكلى المزمنة بعد تقدم المرض وتدهور الحالة لذا من المهم الإنتباه لها والتوجه للطبيب فور ظهورها.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أعراض مرض الكلى المزمن.

أعراض أمراض الكلى المزمنة

في المراحل المبكرة من مرض الكلى، عادةً لا تظهر أعراض ملحوظة ومع تفاقم المرض، قد تشمل الأعراض ما يلي:

الحاجة للتبول بشكل متكرر.

التعب والضعف وانخفاض مستوى الطاقة.

فقدان الشهية.

تورم اليدين والقدمين والكاحلين.

ضيق في التنفس.

بول رغوي أو فقاعات.

عيون منتفخة.

جفاف وحكة الجلد.

صعوبة في التركيز.

مشاكل في النوم.

خدر.

الغثيان أو القيء.

تشنجات العضلات.

ضغط دم مرتفع.

اسمرار بشرتك.



ضع في اعتبارك أن تراكم السموم في الدم يسبب أعراض عديدة وقد يستغرق سنوات.

