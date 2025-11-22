أحمد مجدى: فيلم بنات الباشا له رؤية فنية تخصني | خاص

تحدث الفنان احمد مجدي عن كواليس مشاركته فى احدث افلامه “بنات الباشا” الذى شارك فى الدورة ٤٦ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، وكشف ايضا مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

وقال احمد مجدي خلال لقائه مع موقع “صدي البلد”: "انه تحمس للمشاركة فى فيلم بنات الباشا بسبب حبه للتعاون مع المخرج محمد العدل بجانب ان الفيلم له رؤية فنية وسينمائية خاصة به .

وعن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦، قال أحمد مجدي انه سيشارك فى رمضان المقبل بمسلسل “الست موناليزا” من بطولة مي عمر وانه التعاون الاول بينهما ، وانه يعتبرها فنانة مجتهدة ومميزة ، ومن المقرر ان ينطلق تصوير المسلسل خلال الأسابيع القليلة القادمة.

فيلم “بنات الباشا”

و"بنات الباشا" هو فيلم روائي مصري مدته 98 دقيقة، يُقدَّم باللغة العربية، ويأخذ المشاهد إلى مدينة طنطا عقب تفجير كنيسة في حادث إرهابي يهز المجتمع. داخل مركز "الباشا" للتجميل النسائي، يُكتشف جثمان نادية، إحدى العاملات، في واقعة تبدو أقرب إلى قتل النفس، ليجد نور الباشا — صاحب المكان — والعاملات أنفسهم في مواجهة مأزق كبير يتعلق بالحفاظ على سمعة المركز وسط منافسة شرسة.



وبينما يسعى الباشا إلى استخراج تصريح الدفن بطرق ودية وغير قانونية، تنشغل العاملات بمحاولة تجهيز نادية للدفن سرًا، إلا أن محاولاتهن تتعثر باستمرار، ما يدفع كل واحدة منهن إلى استحضار علاقتها بالراحلة، والتأمل في ذواتهن، وفي الدور القاسي والمتقلب الذي يمثله الباشا في حياتهن.