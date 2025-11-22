قلعت الحجاب.. سلمي عبد العظيم تفاجئ جمهورها بإطلالة غير متوقعة

أثارت البلوجر المصرية سلمى عبد العظيم حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها خلع الحجاب بشكل مفاجئ.



ونشرت سلمى عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام مجموعة من الصور ظهرت فيها بشعرها للمرة الأولى، ما أحدث انقسامًا واضحًا بين المتابعين بين مؤيد لقرارها ومعارض له.



وعلّقت سلمى على الصور قائلة: «لقد حاولت جاهدة حماية ذلك الجزء مني، واليوم أنا الشخص الذي لم يعد قادرًا على حمايته بعد الآن»، في إشارة إلى قرارها بالتخلي عن الحجاب.

وانتشرت الصور سريعًا عبر المنصات الرقمية، وسط نقاشات واسعة حول حرية الاختيار والضغوط المجتمعية.



