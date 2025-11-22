5 سيارات صينية في السوق المصري.. بأرخص سعر

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الاصدارات الصينية، والتي تتنوع بحسب التصميمات والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري

جيلي GX3 برو

تعتمد السيارة جيليGX3 PRO على محرك 1500 سي سيDVVT، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 5500 دورة في الدقيقة، وتعمل السيارة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT مكون من 7 نقلات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر 849,900 جنيه.

جاك S2

تأتي السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ

شيري أريزو 5

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طرازCVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح سعر موديلات 2026 بين 675,000 جنيه و 755,000 جنيه.

إم جي ZS

تعتمد السيارة إم جي ZS على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 929,990 جنيه.

بايك يو 5 بلس

تعتمد السيارة من الناحية الفنية على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 724,900 جنيه و 854,900 جنيه.