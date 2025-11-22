قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
توك شو

أبو العينين: أقول للإسرائيليين تقدموا نحو السلام واجلسوا على طاولة المفاوضات

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
هاني حسين

ألقى النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري، كلمة في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن.


ووجه  أبو العينين في كلمته التي أذاعها  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، رسالة للإسرائيليين:" تقدموا نحو السلام واجلسوا على طاولة المفاوضات مع الشعب الفلسطيني". 

وتابع أبو العينين، أن جميع القادة العرب مستعدون لصنع السلام ويتطلعون إلى مستقبل آمن مزدهر للجميع، مشددًا على أن المبادرات العربية لإسرائيل تقوم على مبدأ السلام، وأن ترك الأراضي المحتلة يتيح السلام والاعتراف الكامل من 22 دولة عربية.

وأشار أبو العينين إلى وجود تواصل يومي مكثف لتهدئة الأوضاع وإيجاد حلول، موضحًا أن التدخل المصري حال دون تطور الصراع الفلسطيني إلى مستوى أخطر. 

وأكد أن جهود احتواء الموقف تسهم في منع اشتعال المنطقة بأكملها، مشددًا على أن المستقبل يُصنع الآن في شرم الشيخ.


 

وزير التربية والتعليم

مرتبات شهر نوفمبر

الزمالك

نادية السيد وهشام ماجد

صورة المتهم

وزير الشباب والرياضة

عمرو أديب

إمام عاشور

الشناوي

المصري

الزمالك

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

عبد السلام فاروق

د. محمد بشاري

منار عبد العظيم

أحمد عاطف آدم

نجاة عبد الرحمن

