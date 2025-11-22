أبو العينين: أقول للإسرائيليين تقدموا نحو السلام واجلسوا على طاولة المفاوضات

ألقى النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري، كلمة في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن.



ووجه أبو العينين في كلمته التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، رسالة للإسرائيليين:" تقدموا نحو السلام واجلسوا على طاولة المفاوضات مع الشعب الفلسطيني".

وتابع أبو العينين، أن جميع القادة العرب مستعدون لصنع السلام ويتطلعون إلى مستقبل آمن مزدهر للجميع، مشددًا على أن المبادرات العربية لإسرائيل تقوم على مبدأ السلام، وأن ترك الأراضي المحتلة يتيح السلام والاعتراف الكامل من 22 دولة عربية.

وأشار أبو العينين إلى وجود تواصل يومي مكثف لتهدئة الأوضاع وإيجاد حلول، موضحًا أن التدخل المصري حال دون تطور الصراع الفلسطيني إلى مستوى أخطر.

وأكد أن جهود احتواء الموقف تسهم في منع اشتعال المنطقة بأكملها، مشددًا على أن المستقبل يُصنع الآن في شرم الشيخ.



