توك شو

السلام ليس مستحيلا .. أبو العينين: غياب الدولة الفلسطينية يفتح المجال للعنف والانحراف

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
هاني حسين

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري، أن جميع القادة العرب مستعدون لصنع السلام ويتطلعون إلى مستقبل آمن مزدهر للجميع، مشددًا على أن المبادرات العربية لإسرائيل تقوم على مبدأ السلام، وأن ترك الأراضي المحتلة يتيح السلام والاعتراف الكامل من 22 دولة عربية، موضحًا أن مصر كانت ولا تزال مستعدة شعبًا وبرلمانًا وحكومة وجهاز مخابرات، وأن هناك جهودًا كثيرة معلنة وغير معلنة للحفاظ على سلامة العملية السياسية.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية – العربية بواشنطن، مشيرًا إلى أن أبو العينين أكد على عدة نقاط محورية حول جهود السلام الإقليمية والأوضاع السياسية.

وأوضح أبو العينين أن هناك تواصلًا يوميًا مكثفًا لتهدئة الأوضاع وإيجاد حلول، وأن التدخل المصري منع تطور الصراع الفلسطيني إلى مستوى أخطر، مؤكدًا أن جهود احتواء الموقف تمنع اشتعال المنطقة بأكملها، وأن المستقبل يُبنى الآن في شرم الشيخ.

أكد أيضًا أن المفاوضات جارية بقوة وتحتاج إلى قادة يتمتعون بالحسم والقدرة على وضع كل شيء في مكانه الصحيح، مشيرًا إلى وجود خلافات داخل إسرائيل بشأن عملية السلام، وأن ما يواجهه الجميع اليوم قضية إنسانية قبل أي شيء.

أوضح أن الجميع يجب أن يؤمن بأنه يمكننا أن نحيا في سلام وأن نصنع السلام، ويجب أن يعيش الإسرائيليون والعرب معًا بسلام، مؤكدًا أن مصر دربت عناصر من الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن كجزء أساسي من بناء دولة فلسطينية، وأن حل الدولتين يعزز أمن واستقرار المنطقة ويخدم إسرائيل.

كما أكد أبو العينين أن غياب الدولة الفلسطينية يفتح المجال لتدخل مجموعات صغيرة قد تتجه نحو العنف أو الانحراف، وأن الوقت مناسب لتحقيق الكثير من الإنجازات، وأن السلام ليس أمرًا مستحيلًا، مشيرًا إلى خطورة الوضع في السودان وما يشهده من تدخل قوى خارجية لأجل موارد المنطقة ومصالحها السياسية، وأن الأمم المتحدة والولايات المتحدة يجب أن تتحركا.

أوضح أن تدخل الرئيس ترامب ووقفه للحرب في غزة كان خطوة مهمة، وأنه سعيد بتدخله لأنه رجل يسعى إلى السلام ومبادؤه قائمة على تحقيق السلام، مشيرًا إلى خطورة الوضع في السودان والشعب المعاني، وأن تدخل أطراف خارجية قد يؤدي إلى امتداد النزاع إلى دول أخرى، وأنه يتمنى أن ينتهي التدخل في ليبيا لتحدد مستقبلها بقرار داخلي دون تدخل خارجي.

