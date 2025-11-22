أبو العينين: ما يحدث اليوم في السودان خطير جدا وقوى خارجية تتدخل للحصول على مواردنا

ألقى النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري، كلمة في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن.



وقال أبو العينين في كلمته التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ما نراه في السودان اليوم أمر خطير، وهناك قوى خارجية مباشرة وغير مباشرة تتدخل من أجل موارد المنطقة".

وتابع أبو العينين: "القضية السودانية خطيرة، والشعب السوداني يعاني، وهناك أطراف كثيرة تحاول التدخل، مما قد يؤدي إلى امتداد النزاع لدول أخرى، ويجب أن نكون حذرين".

وأكمل أبو العينين: "أتمنى أن ينتهي التدخل في ليبيا وتُترك ليبيا كي تحدد مستقبلها بقرار داخلي دون تدخل خارجي".

وتابع أبو العينين: "على الأمم المتحدة والولايات المتحدة أن يتحركوا من أجل إنهاء هذا الأمر في المنطقة التي نعيش فيها".

وأكمل أبو العينين: "تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووقف الحرب في قطاع غزة كان خطوة مهمة، وترامب رجل يسعى للسلام، ومبادئه قائمة على تحقيق السلام".



