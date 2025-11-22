مايا دياب: دينا الشربيني شخصية خلوقة وأنا بعشق الشعب المصري

تحدثت الفنانة مايا دياب عن دعمها للفنانة دينا الشربيني خلال الفترة الماضية، بعد الهجوم الذي تعرضت له وانتشار شائعات حول وجود علاقة حب تجمعها بالفنان كريم محمود عبد العزيز قبل إعلان انفصاله عن آن الرفاعي.

وأوضحت مايا دياب خلال لقائها مع ET بالعربي أنها تعتبر دينا الشربيني صديقة مقربة، مؤكدة أنها شخصية خلوقة للغاية وتعرضت لانتقادات غير مبررة.

كما عبرت مايا دياب عن حبها الكبير لمصر والشعب المصري، مشيرة إلى الهجوم الذي تعرضت له، وقالت: "أنا بعشق مصر والشعب المصري، وعندي انتماء عميق للبلد لا يمكن تفسيره للناس، وواثقة أن الشعب المصري المحترم يقدر موقفي ودعمي لصديقتي دينا الشربيني".

مايا دياب تتدافع عن صديقتها دينا الشربيني

دافعت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن الفنانة دينا الشربيني بعد الهجوم الذي تعرضت له مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ونشرت مايا دياب مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قالت فيه:"الأكونتات اللي مدفوعلهم عشان يحكوا كده عن دينا، رخيصة هي وأصحابها، وللأسف إحنا بزمان الرخص على السوشيال ميديا"، مشيرة إلى أن الكثيرين يتناولون القصص من جانب واحد فقط دون معرفة الحقيقة الكاملة.

وأضافت مايا، أن ما يحدث لا يليق بفنانة عربية، ولا يعبّر عن المهنية والمصداقية المفترض توافرها في الإعلام الفني.

وتابعت: "اللي بيقبل الأذية لفنانة عربية أو للصحافة الفنية، هو اللي بينقل بشاعة الأمور".

وأردفت: "صار في استباحة للناس لمجرد إنهم مشهورين، ودينا إنسانة ما في منها".

واختتمت، قائلة: "مش بس هي وعيلتها متضايقين، كل محبيها متأثرين، وأتمنى ما يعرفوا الحقيقة، وما تستهينوش بالأذية اللي ما تستاهلهاش ".