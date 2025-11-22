إيطاليا.. احتجاجات في بولونيا اعتراضا على مشاركة مكابي تل أبيب في اليوروليج

شهدت مدينة بولونيا الإيطالية، مساء الجمعة، توترًا ملحوظًا بعدما خرج آلاف المحتجين في مظاهرة واسعة قبل انطلاق مباراة فيرتوس بولونيا أمام مكابي تل أبيب ضمن الجولة الـ12 من الدوري الأوروبي لكرة السلة.

وتجمع المحتجون في ساحة ماجيوري بوسط المدينة، رافعين لافتات تطالب باستبعاد الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية الدولية، ومنددين بما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية في غزة". كما ردد المشاركون هتافات مؤيدة لفلسطين، أبرزها "الحرية لفلسطين".

أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع اشتباكات متفرقة بين قوات الأمن وبعض المحتجين خلال المظاهرة، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق التجمعات، بينما قام المحتجون بوضع حواجز باستخدام صناديق القمامة وإشعال المشاعل أثناء المواجهات.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يوم واحد فقط من مظاهرة مماثلة في مدينة ميلانو، التي نظمت قبل مباراة أولمبيا ميلانو ضد فريق هابويل الإسرائيلي ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة، مما يعكس تصاعد الرفض الشعبي لمشاركة الفرق الإسرائيلية في البطولات الرياضية داخل إيطاليا.