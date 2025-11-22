حريق مفاجئ يلتهم مبنى سكنيا في تل أبيب

اندلع حريق مفاجئ في ثلاث أشجار نخيل بأحد شوارع مدينة تل أبيب، قبل أن يمتد بسرعة إلى مبنى سكني مجاور، متسببا في تسرب كثيف للدخان داخل عدد من الشقق، وفق ما ذكرته تقارير إسرائيلية مساء اليوم.

وأوضحت التقارير أن امرأة حوصرت داخل إحدى الشقق بعدما غمرها الدخان، قبل أن تتمكن طواقم الإطفاء والإنقاذ من الوصول إليها وإخراجها بسلام عقب جهود مكثفة.

وباشرت السلطات تحقيقا أوليا للكشف عن ملابسات الحريق، وسط ترجيحات تشير إلى احتمال وجود شبهة تعمد.

وأظهرت مشاهد مصورة من موقع الحادث حجم الأضرار وانتشار الدخان في محيط المبنى، بينما تواصل الجهات المختصة أعمالها لضمان سلامة السكان.

وفي وقت سابق، اندلع حريق كبير، صباح اليوم، داخل مجمع “عاد هالوم” التجاري الواقع عند مدخل مدينة أشدود في إسرائيل، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير أولي.

وقالت الصحيفة إن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من داخل المجمع، فيما بادر أصحاب المتاجر والمطاعم إلى إخلاء الزبائن حرصًا على سلامتهم، وسط حالة من الازدحام والتوتر.

ووصلت طواقم الإطفاء بسرعة إلى موقع الحريق، حيث تعمل على السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى أجزاء أخرى من المجمع، في حين لم ترد حتى الآن معلومات رسمية حول أسباب الحريق أو وقوع إصابات.