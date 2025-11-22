قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
رينو تاليانت 2025 كسر زيرو بأرخص سعر للمستعمل| صور

رينو تاليانت
رينو تاليانت
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المستعملة على مجموعة متنوعة من الإصدارات، منها الطرازات التي تحمل العلامة الفرنسية، ومن بين هذه الطرازات رينو تاليانت، والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

وظهرت السيارة رينو تاليانت في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو ضمن موديلات 2025، وبسعر يبلغ 690 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

رينو تاليانت

وننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو تحت مفهوم كسر الزيرو، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية، أو الهيكلية سواء داخليًا أو خارجيًا، إلى جانب أهمية مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للفئة والموديل.

محرك وأداء السيارة رينو تاليانت

تعتمد رينو تاليانت على محرك تيربو بسعة 1000 سي سي، موزع على ثلاث أسطوانات، بقوة تصل إلى 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT مع منظومة دفع أمامي.

رينو تاليانت

تجهيزات ومواصفات سيارة رينو تاليانت 

تحصل السيارة على وسائل حماية أساسية تشمل وسائد هوائية، ونظام مانع لانغلاق المكابح ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني، كما زودت بحساسات خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، ونظام إنذار مانع للسرقة، كاميرا خلفية، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم.

رينو تاليانت

تقدم تاليانت مجموعة من التجهيزات تشمل مرايا كهربائية، ونظام ترفيهي مزود بتقنية البلوتوث، وظيفة التحكم الصوتي عبر المقود، ومكيف هواء، بالإضافة إلى شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، بصمة داخلية وخارجية، مرايات كهربائية جانبية.

رينو تاليانت

أبعاد وتصميم السيارة رينو تاليانت 

تأتي السيارة بأبعاد خارجية ضمن فئة السيدان، حيث يبلغ طولها 4,396 مم وعرضها 1,848 مم وارتفاعها 1,501 مم، بينما تقدم الواجهة الأمامية بفتحات تهوية متعددة باللون الأسود، بالإضافة إلى جنوط رياضية، ومفهوم خماسي الأبواب، عند حساب مساحة التخزين الخلفية، والتي تتسع إلى 528 لترًا.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

الأهلي

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

