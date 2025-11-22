رينو تاليانت 2025 كسر زيرو بأرخص سعر للمستعمل| صور

يحتوي سوق السيارات المستعملة على مجموعة متنوعة من الإصدارات، منها الطرازات التي تحمل العلامة الفرنسية، ومن بين هذه الطرازات رينو تاليانت، والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

وظهرت السيارة رينو تاليانت في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو ضمن موديلات 2025، وبسعر يبلغ 690 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

وننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو تحت مفهوم كسر الزيرو، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية، أو الهيكلية سواء داخليًا أو خارجيًا، إلى جانب أهمية مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للفئة والموديل.

محرك وأداء السيارة رينو تاليانت

تعتمد رينو تاليانت على محرك تيربو بسعة 1000 سي سي، موزع على ثلاث أسطوانات، بقوة تصل إلى 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT مع منظومة دفع أمامي.

تجهيزات ومواصفات سيارة رينو تاليانت

تحصل السيارة على وسائل حماية أساسية تشمل وسائد هوائية، ونظام مانع لانغلاق المكابح ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني، كما زودت بحساسات خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، ونظام إنذار مانع للسرقة، كاميرا خلفية، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم.

تقدم تاليانت مجموعة من التجهيزات تشمل مرايا كهربائية، ونظام ترفيهي مزود بتقنية البلوتوث، وظيفة التحكم الصوتي عبر المقود، ومكيف هواء، بالإضافة إلى شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، بصمة داخلية وخارجية، مرايات كهربائية جانبية.

أبعاد وتصميم السيارة رينو تاليانت

تأتي السيارة بأبعاد خارجية ضمن فئة السيدان، حيث يبلغ طولها 4,396 مم وعرضها 1,848 مم وارتفاعها 1,501 مم، بينما تقدم الواجهة الأمامية بفتحات تهوية متعددة باللون الأسود، بالإضافة إلى جنوط رياضية، ومفهوم خماسي الأبواب، عند حساب مساحة التخزين الخلفية، والتي تتسع إلى 528 لترًا.