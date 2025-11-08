قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب: حصولي على الجنسية السعودية شرف محبش أخبيه
أصلها فرعوني.. عمرو أديب بعد ظهوره بالجلابية: اللي هيضحك هيتضرب
مذيع العربية لعمرو أديب: نقدمك بالإعلامي المصري أم السعودي.. والأخير: العلمين في قلبي
عمرو أديب يظهر بالجلابية على الهواء: أشعر بالفخر
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر وهبة ثواب ذلك للمتوفَّى؟
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

كشفت شركة رينو الفرنسية رسميا عن الجيل الجديد كليا من سيارتها الصغيرة توينجو 2026، لتواصل مسيرة إعادة إحياء رموزها الكلاسيكية بعد طرازي رينو 4 و5 E-Tech. 

وتأتي السيارة هذه المرة بتصميم مستوحى من الماضي، لكن بتقنيات كهربائية بالكامل تعكس رؤية رينو المستقبلية للتنقل الحضري المستدام، ورغم توقف إنتاج توينجو قبل عام واحد فقط، عادت السيارة بحلة جديدة كليا خلال فترة تطوير قياسية لم تتجاوز عامين. 

الجيل الجديد يعتمد على نظام دفع كهربائي أمامي، مستلهم عناصره الجمالية من الجيل الأول الذي ولد عام 1992، مثل المصابيح الدائرية وفتحات غطاء المحرك الثلاثية وزر التحذير الأحمر في منتصف الكونسول، ومع ذلك فقد تحولت توينجو الحديثة إلى سيارة بخمسة أبواب بدلا من بابين، لتصبح أكثر عملية وتناسب احتياجات الاستخدام اليومي.

من حيث الأبعاد، يبلغ طول السيارة 3.79 مترا وعرضها 1.72 مترا وارتفاعها 1.49 مترا، مع قاعدة عجلات بطول 2.49 متر، وتجهز بجنوط قياس 16 أو 18 بوصة، بينما تحافظ على طابعها المدمج الذي يجعلها مثالية للمدن المزدحمة.

أما المقصورة، فتمزج بين الطابع العصري والحنين إلى الماضي، بلوحة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، وشاشة وسطية للنظام الترفيهي قياس 10 بوصات، مع لمسات لونية تتناغم مع لون الهيكل الخارجي، كما حافظت رينو على بعض اللمسات التقليدية مثل أزرار التحكم الدوارة للتكييف وذراع تغيير السرعات خلف المقود، لتجمع بين البساطة والوظيفة.

تتمتع توينجو E-Tech Electric بمرونة داخلية مميزة بفضل المقاعد الخلفية المنزلقة وإمكانية طي مقعد الراكب الأمامي بالكامل، ما يتيح سعة تخزين تصل إلى 1,000 لتر عند طي المقاعد.

ميكانيكياً، تأتي بمحرك كهربائي بقوة 80 حصانا وعزم 175 نيوتن.متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 12.1 ثانية، مع سرعة قصوى 130 كم/س. ويبلغ وزنها 1,200 كجم فقط بفضل بطاريتها الصغيرة سعة 27.5 كيلوواط/ساعة، التي توفر مدى 263 كم للشحنة الواحدة، ويمكن شحنها من 10 إلى 80% خلال 30 دقيقة عبر شاحن سريع بقدرة 50 كيلوواط.

ومن المقرر إنتاج السيارة في سلوفينيا، على أن تُطرح في الأسواق الأوروبية مطلع عام 2026 بسعر يبدأ من أقل من 20 ألف يورو (نحو 86 ألف ريال) قبل الحوافز، وستدخل توينجو الجديدة في منافسة مباشرة مع فيات 500e وبي واي دي دولفين سيرف وهيونداي إنستر، بانتظار طرح فولكس واجن ID.1 في عام 2027.

