جيش الاحـتلال: رئيس الأركان التقى عائلة جولدن وأطلعها على التفاصيل المتوفرة لدى الجيش
محمد هنيدي وحمادة هلال أبرز الحضور في عزاء المؤلف أحمد عبدالله
الأمم المتحدة: المدنيون في الفاشر يعيشون فظائع لا يمكن تصورها
ماس في الثلاجة.. كواليس التهام حريق مطبخ مكتب المخرج خالد يوسف
بعد فحوصات طبية .. محمد منير يغادر المستشفى ويعود إلى منزله |خاص
عمر مرموش قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول: مواجهة صلاح مميزة.. والفوز هدفنا الوحيد
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
بحالة كسر الزيرو.. سعر أوبل موكا 2024 في سوق المستعمل

صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية أو التقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي، بين السيدان، والهاتشباك، والسيارات الرياضية، منها السيارة أوبل موكا.

وظهرت السيارة في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا وبسعر يبلغ مليون و230 ألف جنيه.

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الشامل، سواء من الناحية الفنية أو الهيكلية، إلى جانب مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للحالة العامة والموديل والفئة.

مواصفات وتجهيزات سيارة أوبل موكا

تعتمد السيارة أوبل موكا على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر تيربو ينتج قوة تصل إلى 130 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.


وتستطيع السيارة الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 207 كم/س، في حين يبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 5.9 لتر لكل 100 كم.

ويبلغ طول السيارة 4,151 ملم، وعرضها 1,791 ملم، وارتفاعها 1,534 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,557 ملم، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا، وتقدم السيارة بمصابيح LED أمامية وخلفية وإضاءة نهارية، مع جنوط رياضية مقاس 18 بوصة.

وزودت السيارة بشاشة مركزية قياس 10 بوصات تعمل باللمس وتدعم تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام التعرف الصوتي لتسهيل التحكم، ونظام صوت مكون من 6 سماعات مع إضاءة محيطية، تكييف أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

وتحتوي السيارة أوبل موكا على باقة من تقنيات السلامة تتضمن نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS والفرامل اليدوية الكهربائية EPB، إلى جانب برنامج الثبات الإلكتروني ESP ونظام التحكم في الجر TC وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD.

كما تأتي السيارة مزودة بحساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية بانورامية، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS ونظام تثبيت السرعة مع محدد للسرعة، ونظام التعرف على إشارات المرور، ونظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX ، مرايات كهربائية جانبية ذات إشارات ضوئية.

محمد هنيدي وحمادة هلال أبرز الحضور في عزاء المؤلف أحمد عبدالله

بسبب كسر بخط الطرد الرئيسي .. انقطاع مياه الشرب عن 9 مناطق بمدينة أسيوط

طريقة عمل شوربة الطماطم.. وصفة سهلة وسريعة بطعم غني

هيفاء وهبي تتألّق في حفلٍ جماهيري كامل العدد بالأردن

