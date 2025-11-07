قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تحمل العلامة اليابانية والكورية.. 5 سيارات SUV في مصر بالأسعار

سيارات SUV
سيارات SUV
صبري طلبه

استطاعت السيارات الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المحلي والعالمي، نسبة إلى الارتفاع المناسب والمساحة الرحبة، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل اصدار، إلى جانب تنوع العلامات المقدمة منها اليابانية والكورية الجنوبية.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV في السوق المصري تحمل العلامة اليابانية والكورية.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

زودت السيارة كيا سبورتاج بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCTسباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الجر الأمامية، بسعر يبدأ من 1,799,900 جنيه إلى 2,249,900 جنيه.

هيونداي توسان

هيونداي توسان

تعتمد السيارة هيونداي توسان على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، تيربو، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 180 حصانًا، و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيارات أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,550,000 جنيه و 2,150,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

زودت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن المحرك قوة 150 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 250 نيوتن/متر، و ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، مع متوسط استهلاك الوقود يبلغ 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، وبسعر يتراوح بين 1,480,000 جنيه و 1,740,000 جنيه.

نيسان قشقاي

نيسان قشقاي

تعتمد نيسان قشقاي على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي تيربو، يمكنه ضخ 148 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات cv أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.9 ثانية، بالإضافة إلى محرك اخر سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 188 حصانًا، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,464,000 جنيه و 1,929,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر 

تويوتا فورتشنر 

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2700 سي سي، يتمكن من ضخ 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س خلال 12.4 ثانية، بالإضافة إلى محرك سعة 4000 سي سي، 6 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 234 حصانا، و376 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، ويبدأ سعر السيارة من 3,400,000 جنيه إلى 3,900,000 جنيه.

