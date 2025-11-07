رينو تقدم توينجو 2026 الجديدة .. وهذا سعرها عالميا

استمرارًا لمسيرة الابتكار التي تمزج بين التراث والحداثة، كشفت رينو الفرنسية عند سيارتها الجديدة كليًا صاحبة اللقب "توينجو"، وذلك في ثوب يتماشى مع توجهها الكهربائي المستقبلي، دون التخلي عن المفهوم الكلاسيكي المقتبس من إصداراتها الأيقونية.

وتطل رينو توينجو بنسختها القادمة لعام 2026 لتجسد تحولًا استراتيجياً نحو عالم السيارات الكهربائية الكاملة، بعد رحلة تطوير استمرت لعامين، تعزز من خلالها الرؤية المستقبلية وخاصة بعد تألق طرازاتها العصرية مثل 5 E-Tech وقرينتها 4.

رينو توينجو 2026

أداء ومحرك رينو توينجو 2026

تعتمد رينو توينجو الجديدة على نظام دفع أمامي مع محرك كهربائي بقوة 80 حصانًا وعزم دوران يبلغ 175 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيك خلف عجلة القيادة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا إلى 100 كم/س في 12.1 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 130 كم/س.

رينو توينجو 2026

وتأتي السيارة ببطارية سعة 27.5 كيلوواط/ساعة، ووزن كلي للسيارة بلغ نحو 1,200 كجم فقط، مما يجعلها واحدة من أخف السيارات الكهربائية في فئتها، بينما توفر البطارية مدى قيادة يقدر بنحو 263 كيلومترًا، ويمكن شحنها من 10 إلى 80٪ في غضون 30 دقيقة عبر شاحن سريع بقوة 50 كيلوواط.

رينو توينجو 2026

تصميم السيارة رينو توينجو 2026

تحمل رينو توينجو ملامح تصميم كلاسيكية مستوحاة من الجيل الأول، أبرزها إطلالة الهاتشباك والمصابيح الأمامية الدائرية مع الفتحات الثلاثية في غطاء المحرك، بينما تأتي بأبعاد مدمجة يبلغ طولها 3,789 ملم و1,720 ملم للعرض الكلي، وبارتفاع 1,491 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,493 ملم.

رينو توينجو 2026

وتتوفر السيارة بخيارين من الجنوط، الأول قياس 16 بوصة والثاني بقياس 18 بوصة، مع مفهوم خماسي الأبواب يوفر مساحة تخزين مناسبة، إلى جانب إضاءة تعمل بتقنية LED، ومرايات جانبية كهربائية.

رينو توينجو 2026

تعتمد السيارة على شاشة 10 بوصة، ومفاتيح دوارة للتحكم في التكييف، شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصات، إلى جانب نظام ترفيهي مركزي، نوافذ كهربائية، قفل مركزي، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الوسائط المتعددة والأوامر الصوتية.

سعر سيارة رينو توينجو 2026

من المنتظر أن تطرح رينو توينجو الكهربائية بسعر يبدأ تقريبًا من نحو 20 ألف يورو، على أن يتم تصنيعها في سلوفينيا، قبل انطلاقها داخل الأسواق العالمية.