لأول مرة.. شاهد رينو كليو 2026 الجيل الجديد

تستعد رينو الفرنسية لإطلاق الجيل السادس من سيارتها الصغيرة الشهيرة كليو 2026 بتصميم ثوري وتقنيات هجينة حديثة تجعلها أكثر أناقة وكفاءة من أي وقت مضى.

الجيل الجديد من رينو كليو يأتي بمظهر خارجي أكثر جرأة مع خطوط حادة ولمسات ديناميكية، أبرزها مصابيح LED أمامية على شكل حرف C وشبك أمامي مزخرف بتصميم هندسي مميز، بينما يمنح السقف المائل والجناح الخلفي السيارة طابع رياضي.

وتاتي الأبعاد الخارجية للسيارة رينو كليو 2026 الجديدة بطول 4.1 متر وعرض 1.76 متر، وارتفاع 1.451 متر و قاعدة عجلات 2.591 متر، ما يعزز حضورها القوي على الطريق.

كما تستوحي المقصورة الداخلية للسيارة تصميمها من رينو 5 الكهربائية، وتتميز ببيئة رقمية حديثة تضم شاشتين بقياس 10.1 بوصة للعدادات ونظام المعلومات والترفيه، مع دعم للشحن اللاسلكي ومنافذ USB-C، في حين احتفظت بعض الفئات بالأزرار الميكانيكية للتحكم السريع بالمكيف، وسعة الأمتعة تبلغ 391 لترا، مع مقاعد مريحة تدعم التدفئة في الفئات الأعلى.

وتقدم رينو كليو 2026 بخيارات متعددة من منظومات الحركة، تشمل النظام الهجين E-Tech المطور الذي يجمع بين محرك بنزين سعة 1.8 لتر ومحركين كهربائيين بقوة إجمالية 160 حصان، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 8.3 ثوان واستهلاك وقود لا يتجاوز 3.9 لتر/100 كم، ومدى قيادة يصل إلى 1000 كم، كما تتوفر نسخة بنزين توربو 1.2 لتر بقوة 115 حصان، وأخرى تعمل بالغاز LPGبقوة 120 حصان.

في جانب السلامة، زودت السيارة بأنظمة متقدمة تشمل الوسائد الهوائية الشاملة، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ومكابح ABS، وتوزيع إلكتروني لقوى الكبح.

ومن المتوقع طرح رينو كليو 2026 في أوروبا بسعر يبدأ من 20 ألف يورو " أى قرابة مليون و 100 الف جنيه"، مع ارتفاع السعر للفئات الأعلى إلى نحو 25 ألف يورو " أى قرابة مليون و 400 الف جنيه".