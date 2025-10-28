قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أرخص 5 سيارات صينية في مصر بالأسعار والمواصفات

أرخص 5 سيارات صينية فى مصر
أرخص 5 سيارات صينية فى مصر
كريم عاطف

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض. 

يأتي انخفاض أسعار السيارات نتيجة لتحسن نسبي في وفرة الطرازات داخل السوق وخاصة السيارات الصينية، وزيادة العروض الترويجية من قبل الوكلاء والتجار بهدف تحفيز المبيعات.

وخلال التقرير التالي نتعرف على ‏ أسعار ‏أرخص 5 سيارات صينية فى مصر:

‏1- جي إيه سي إمباو

تتميز سيارة جي إيه سي إمباو بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 168-170 حصان وعزم دوران 270 نيوتن.متر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في حوالي 6.9 ثانية.

كما أنها سيارة سيدان مدمجة بأبعاد 4700 ملم طول، 1850 ملم عرض، وارتفاع 1432 ملم، وتتسع لخمسة ركاب.

وتاتي أسعار السيارة جي أي سي امباو:

- فئة GS بسعر 1,080,000 جنيه     

- فئة GB بسعر 1,230,000 جنيه    

- فئة GE S-Style  بسعر 1,340,000 جنيه               

2- هافال جوليون

تتميز سيارة جوليان 2024 بمحرك 1.5 لتر رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني، يولد 147 حصانًا وعزم دوران 220 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT. يمتاز المحرك بكفاءة استهلاك وقود تبلغ 13.7 كم/لتر.

تتميز بخطوط أنيقة ورياضية، شبك أمامي كبير، مصابيح LED أمامية وخلفية، وجناح خلفي صغير، مرايا تحكم كهربائي: تحسين رؤية السائق وزيادة الأمان، وحساسات خلفية وأمامية: تنبيهات لتجنب الاصطدامات، و فتحة سقف بانورامية، مصابيح LED وأنوار نهارية

وتاتي أسعار السيارة هافال جوليون:

- فئة Deluxe SR  بسعر 1,175,000 جنيه               

- فئة High Deluxe بسعر 1,225,000 جنيه     

3- ام جي ‏‎5‎‏

تعتمد إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

وتنطلق السيارة عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تستغرق قياسيًا مدة زمنية قدرها 12.5 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

وتاتي أسعار السيارة إم جي 5: 

- فئة Standard بسعر 799,990 جنيه

- فئة Luxuryبسعر899,990 جنيه   

4- جيلي ‏GX3 Pro

تتميز سيارة جيلي ‏GX3 Pro بمحرك بنزين بسعة 1.5 لتر يولد قوة 102 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT .

تتوفر السيارة بتصميم داخلي مريح يشمل مقاعد جلدية وشاشة لمس وسطية مقاس 8 بوصة، مع تجهيزات أمان مثل وسائد هوائية متعددة وبرامج الثبات والتحكم في الجر. 

وتاتي أسعار السيارة جيلي ‏GX3 Pro: 

- فئة Premium  بسعر 849,900 جنيه     

5- ‏بايك ‏U5 Plus‏ 

تتميز سيارة بايك U5 بلس 2025 بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة 111 حصانًا وعزم دوران يبلغ 142 نيوتن/متر، مع ناقل حركة CVT .

تشمل المواصفات الأخرى تصميم داخلي حديث بشاشتين وفتحة سقف، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من أنظمة الأمان مثل الوسائد الهوائية، وفرامل ABS وEBD، ونظام التحكم في الثبات.        

وتاتي أسعار السيارة جيلي ‏GX3 Pro: 

- فئة Comfort  بسعر724,900 جنيه               

- فئة Highline  بسعر749,900 جنيه               

- فئة Top Line  بسعر 854,900 جنيه             

سوق السيارات الجديدة أسعار السيارات أرخص 5 سيارات صينية سيارات صينية جي إيه سي إمباو هافال جوليون ام جي 5 بايك U5 Plus

