كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة.. لهذا السبب

كشفت شركة كرايسلر التابعة لمجموعة ستيلانتيس التي تعمل في مجال صناعة السيارات عن استدعاء مجموعة من طرازتها يصل عددها إلي 291664 سيارة من طراز رام بروماستر في الولايات المتحدة .

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة

سبب استدعاء سيارات رام بروماستر

يعود سبب استدعاء سيارات رام بروماستر التي تم إنتاجها من عام 2018 حتي عام 2026 بسبب احتمال ارتفاع حرارة الدائرة الكهربائية الخاصة بمروحة تبريد الرادييتر.

ويأتي هذا الاستدعاء كخطوة احترازية لتفادي خطر نشوب حريق محتمل نتيجة الخلل في النظام الكهربائي، ومن المقرر أن تبدأ الشركة بمراسلة مالكي السيارات في 20 نوفمبر من عام 2025 الجاري .

ويمكن لـ مالكي السيارات ان يتواصلوا مع خدمة عملاء كرايسلر للحصول على مزيد من المعلومات، من أجل التحقق من أرقام (VIN) المشمولة بالاستدعاء .

تاريخ شركة كرايسلر في صناعة السيارات

تاريخ شركة كرايسلر في صناعة السيارات يتسم بالابتكار الهندسي، والتقلبات المالية، وتغير ملكيتها على مر السنين، وتأسست كرايسلر على يد والتر كرايسلر عام 1925، وهي الآن جزء من مجموعة ستيلانتيس العالمية.

في عام 1924 قام والتر كرايسلر، الذي كان يعمل في شركة ماكسويل موتور، بطرح أول سيارة كرايسلر وأطلق عليها أسم كرايسلر سيكس التي تتميز بابتكارات كان منها، المحرك سداسي الأسطوانات عالي الضغط، ومكابح هيدروليكية على العجلات الأربع.

وفي عام 1952 تأسيس شركة كرايسلر رسميًا بعد استحواذ والتر كرايسلر على شركة ماكسويل موتور، وفي عام 1928 توسع كرايسلر بالاستحواذ على شركة دودج براذرز، وإطلاق علامتين تجاريتين جديدتين هما، بليموث للسيارات منخفضة التكلفة، ودي سوتو للسيارات متوسطة الحجم.

وفي عام 1934 تم إطلاق سيارة كرايسلر إيرفلو بتصميمها الانسيابي الثوري، التي تم تطويرها في أول نفق للرياح في الصناعة، ورغم أنها كانت سابقة لعصرها، فإنها لم تحقق نجاح تجاري كبير، وفي السبعينيات أدى استثمار كرايسلر الكبير في السيارات كبيرة الحجم إلى خسائر فادحة بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وفي عام 1979 ومع اقترابها من الإفلاس، حصلت الشركة على قرض حكومي بقيمة 1.5 مليار دولار، بقيادة رئيسها التنفيذي لي إياكوكا.