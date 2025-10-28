قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكليف رئاسي بعلاج المدنيين من أسر الشهداء والمصابين مجانًا في مستشفيات وزارة الصحة
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة لرعاية القصر من أبناء شهداء ومصابي العمليات العسكرية
مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة.. لهذا السبب

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة
كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة
إبراهيم القادري

كشفت شركة كرايسلر التابعة لمجموعة ستيلانتيس التي تعمل في مجال صناعة السيارات عن استدعاء مجموعة من طرازتها يصل عددها إلي 291664 سيارة من طراز رام بروماستر في الولايات المتحدة .

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة

سبب استدعاء سيارات رام بروماستر

يعود سبب استدعاء سيارات رام بروماستر التي تم إنتاجها من عام 2018 حتي عام 2026 بسبب احتمال ارتفاع حرارة الدائرة الكهربائية الخاصة بمروحة تبريد الرادييتر.

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة

ويأتي هذا الاستدعاء كخطوة احترازية لتفادي خطر نشوب حريق محتمل نتيجة الخلل في النظام الكهربائي، ومن المقرر أن تبدأ الشركة بمراسلة مالكي السيارات في 20 نوفمبر من عام 2025 الجاري .

ويمكن لـ مالكي السيارات ان يتواصلوا مع خدمة عملاء كرايسلر للحصول على مزيد من المعلومات، من أجل التحقق من أرقام (VIN) المشمولة بالاستدعاء .

تاريخ شركة كرايسلر في صناعة السيارات

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة

تاريخ شركة كرايسلر في صناعة السيارات يتسم بالابتكار الهندسي، والتقلبات المالية، وتغير ملكيتها على مر السنين، وتأسست كرايسلر على يد والتر كرايسلر عام 1925، وهي الآن جزء من مجموعة ستيلانتيس العالمية.

في عام 1924 قام والتر كرايسلر، الذي كان يعمل في شركة ماكسويل موتور، بطرح أول سيارة كرايسلر وأطلق عليها أسم كرايسلر سيكس التي تتميز بابتكارات كان منها، المحرك سداسي الأسطوانات عالي الضغط، ومكابح هيدروليكية على العجلات الأربع.

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة

وفي عام 1952 تأسيس شركة كرايسلر رسميًا بعد استحواذ والتر كرايسلر على شركة ماكسويل موتور، وفي عام 1928 توسع كرايسلر بالاستحواذ على شركة دودج براذرز، وإطلاق علامتين تجاريتين جديدتين هما، بليموث للسيارات منخفضة التكلفة، ودي سوتو للسيارات متوسطة الحجم.

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة

وفي عام 1934 تم إطلاق سيارة كرايسلر إيرفلو بتصميمها الانسيابي الثوري، التي تم تطويرها في أول نفق للرياح في الصناعة، ورغم أنها كانت سابقة لعصرها، فإنها لم تحقق نجاح تجاري كبير، وفي السبعينيات أدى استثمار كرايسلر الكبير في السيارات كبيرة الحجم إلى خسائر فادحة بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وفي عام 1979 ومع اقترابها من الإفلاس، حصلت الشركة على قرض حكومي بقيمة 1.5 مليار دولار، بقيادة رئيسها التنفيذي لي إياكوكا.

ستيلانتيس شركة كرايسلر رام بروماستر سيارات رام بروماستر خدمة عملاء كرايسلر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

الافتتاح

لوحات بتاريخ مصر وشاشات عرض.. كيف استعدت المحافظات لافتتاح المتحف المصرى الكبير؟

معبد رمسيس الثانى

معبدا أبوسمبل ..شيدهما رمسيس الثاني لنفسه ولمحبوبته نفرتارى..وتعامد الشمس على وجه الملك أسطورة تتجدد سنويا

هجوم بالمسيرات على روسيا

حرب المسيرات تشعل المواجهة بين موسكو وكييف.. تصعيد غير محسوب يفتح باب الرسائل النووية والضغط الأوروبي على روسيا

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد