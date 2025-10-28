قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور
وزيرة التنمية المحلية: 50 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع سوق العتبة
مزاعم تغيير الجنس.. المحاكمات تطارد من يتنمر على زوجة الرئيس الفرنسي
وزير الرياضة يكشف لـ صدي البلد عن حقيقة استقالة حسين لبيب من رئاسة الزمالك
الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي
رقص بملابس خادشة.. القبض على بلوجر جديدة في الإسكندرية
تقرير.. لماذا يقع الفرنسيون في غرام المصري القديم حتى اليوم؟
وزارة الصناعة: معرض سلبي لعرض الاحتياجات الاستيرادية وقدرات التصنيع المحلي
تكنولوجيا وسيارات

منها داستر وسبورتاج .. سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي
سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 06، وشيرى 8 تيجو ، ورينو داستر، وام جى ZS، وكيا سبورتاج .

كيا سبورتاج موديل 2026

تستمد سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها قوة 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا سبورتاج موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 249 ألف جنيه .

ام جى ZS موديل 2026

تنقل قوة سيارة ام جى ZS موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 180 نيوتن/متر .

ام جى ZS موديل 2026

تباع سيارة ام جى ZS موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 10.9 ثانية .

رينو داستر موديل 2026

قوة سيارة رينو داستر موديل 2026 تصل إلي 150 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر .

رينو داستر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

شيرى 8 تيجو موديل 2026

تحصل سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر .

شيرى 8 تيجو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 125 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 195 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

ساوايست اس 06 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 يصل إلي 57 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 197 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر .

ساوايست اس 06 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 384 ألف جنيه .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

