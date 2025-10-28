منها داستر وسبورتاج .. سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 06، وشيرى 8 تيجو ، ورينو داستر، وام جى ZS، وكيا سبورتاج .

كيا سبورتاج موديل 2026

تستمد سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها قوة 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 249 ألف جنيه .

ام جى ZS موديل 2026

تنقل قوة سيارة ام جى ZS موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 180 نيوتن/متر .

تباع سيارة ام جى ZS موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة

رينو داستر موديل 2026

قوة سيارة رينو داستر موديل 2026 تصل إلي 150 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

شيرى 8 تيجو موديل 2026

تحصل سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 125 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 195 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

ساوايست اس 06 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 يصل إلي 57 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 197 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 384 ألف جنيه .