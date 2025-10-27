تختار إيه؟ دونج فنج إم-هيرو 1 أم دونج فنج فويا فرى 2026

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: دونج فنج ام-هيرو 1 و دونج فنج فويا فرى موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ دونج فنج فويا فرى موديل 2026

دونج فنج فويا فرى موديل 2026

زودت سيارة دونج فنج فويا فرى موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية جانبية، وبها ESP، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك دونج فنج فويا فرى موديل 2026

دونج فنج فويا فرى موديل 2026

تستمد سيارة دونج فنج فويا فرى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنقل قوة السيارة من المحرك من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 482 حصان، وعزم دوران 720 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية .

سعر دونج فنج فويا فرى موديل 2026

دونج فنج فويا فرى موديل 2026

تباع سيارة دونج فنج فويا فرى موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 650 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ دونج فنج ام-هيرو 1 موديل 2026

دونج فنج ام-هيرو 1 موديل 2026

تحتوي سيارة علي دونج فنج ام-هيرو 1 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية .

محرك دونج فنج ام-هيرو 1 موديل 2026

دونج فنج ام-هيرو 1 موديل 2026

تحصل سيارة دونج فنج ام-هيرو 1 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 804 حصان، وبها بطارية سعة 1026 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 1050 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6 ثواني .

سعر دونج فنج ام-هيرو 1 موديل 2026

دونج فنج ام-هيرو 1 موديل 2026

سعر سيارة دونج فنج ام-هيرو 1 موديل 2026 في سوق السيارات المصري يصل إلي 5 مليون و 990 ألف جنيه .