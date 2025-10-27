مواصفات أودي Q7 موديل 2026 الجديدة

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اودي Q7 موديل 2026 ، وتنتمي Q7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ اودي Q7 موديل 2026

زودت سيارة اودي Q7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

أبعاد اودي Q7 موديل 2026

تأتى سيارة اودي Q7 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 1996 مم، وعرض 775 مم، وارتفاع 685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 11798 مم .

مواصفات اودي Q7 موديل 2026

تحتوي سيارة اودي Q7 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، ونوافذ كهربائية امامية، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها فرش مقاعد من الجلد.

ويوجد بـ سيارة اودي Q7 موديل 2026 ، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها باور ستيرنج، وبها تكييف، وGPS، وبها سبويلر خلفي، وبها مثبت سرعة، وبها مقاعد كهربائية، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وقفل مركزى للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

محرك اودي Q7 موديل 2026

تستمد سيارة اودي Q7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 252 حصان، وعزم دوران 370 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 231 كم/ساعة .

سعر اودي Q7 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي Q7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة اودي Q7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5 مليون و 750 ألف جنيه .