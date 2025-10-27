5 سيارات هاتشباك في السوق المصري .. أسعار ومواصفات

يحتوي السوق المصري للسيارات، على مجموعة من طرازات الهاتشباك، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها الشبابي والمتقارب نسبيًا، إلى جانب سهولة الاصطفاف والتنقل، مع باقة من التجيهزات بحسب كل فئة.

سوزوكي سويفت

يبلغ سعر سوزوكي سويفت 2025 بسعر 849,900 جنيه، وتأتي بمحرك 1200 سي سي، 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 165 حصانًا، و111 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، واستهلاك للوقود بنسبة 3.8 لتر لكل 100 كم.

ميتسوبيشي ميراج

زودت السيارة ميتسوبيشي ميراج بمحرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 78 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 100 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وخزان وقود سعة 35 لتر، وبسعر يبلغ 755,000 جنيه للفئة هاي لاين.

أوبل كورسا

تعتمد السيارة أوبل كروسا على محرك تيربو 1200 سي سي، 3 سلندر، بقوة 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، والقدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية، وبسعر 1,150,000 جنيه.

فولكس فاجن جولف

تستمد السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2025 قوتها من محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 110 أحصنة، و148 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يبلغ 1,750,000 جنيه

ستروين C3

زودت السيارة ستروين ‏C3‎‏ بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 110 حصان، وعزم 205 نيوتن متر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، وتقنية الجر الأمامي للعجلات، وسعر يبدأ من 1,055,000 جنيه.