رينو تكشف عن الجيل السادس من الأيقونة CLIO الشهيرة .. تفاصيل وصور

كشفت شركة رينو الفرنسية عن إطلاق الجيل السادس من سيارتها كليو التي تعد واحدة من أكثر الطرازات شهرة ضمن فئة السيارات الصغيرة الهاتشباك في الأسواق الأوروبية والعالمية.

ويأتي الطراز الجديد ليواصل مسيرة كليو الممتدة منذ أكثر من ثلاثة عقود، مع تحسينات ملحوظة في التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية، إلى جانب خيارات متنوعة من المحركات بينها النسخة الهجينة التي تمثل التوجه المستقبلي للكثير من الشركات العالمية نحو مزيد من الكفاءة في استهلاك الوقود.

رينو كليو

أداء متطور بخيارات بنزين وهجين

تعتمد رينو كليو 2026 على خيارين من أنظمة الدفع، الأول بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر يولد قوة 115 حصاناً يعادل 85 كيلووات، ويتصل إما بناقل حركة يدوي أو مزدوج القابض.

أما الخيار الثاني فيأتي ضمن نظام هجين كامل E-Tech يجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي بقدرة إجمالية تصل إلى 158 حصاناً 116 كيلووات، مع بطارية بسعة 1.4 كيلووات ساعة يتم شحنها تلقائياً أثناء استخدام فرامل السيارة، ومتوسط استهلاك الوقود حوالي 3.9 لتر عند خوض مسافة قدرها 100 كيلومتر.

رينو كليو

تصميم ومواصفات السيارة رينو كليو الجديدة

تعتمد السيارة كليو الجديدة على تصميم الهاتشباك العصرية، مع مساحة تخزين تقدر بـ 391 لتراً في النسخة العادية، و311 لتراً في النسخة الهجينة نظراً لموقع بطارية النظام الكهربائي، بينما جاءت السيارة بزيادة في الطول مقدارها 7 سنتيمترات ليصل طولها الإجمالي إلى 4.12 متر.

رينو كليو

تأتي السيارة رينو بمستويات تجهيز أعلى في المقصورة مقارنة بالجيل السابق، إذ جهزت السيارة بشاشة مركزية قياس 10 بوصات تدعم أنظمة الهواتف الذكية، مستشعرات خلفية تساعد على ركن السيارة بسهولة، مع نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، مقاعد مغطاة بفرش الكنتارا الفاخر حسب الفئة.

كما تأتي كليو 2026 عبر مجموعة فئات توفر خيارات متعددة من التجهيزات، أبرزها جنوط قياس 18 بوصة في الفئات الأعلى، شاحن لاسلكي للهواتف، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، تقنية الكشف عن النقاط العمياء، كاميرا للرؤية الخلفية وإضاءة محيطية LED.