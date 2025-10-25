قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار ومواصفات نيسان باترول 2026 في السوق السعودي

نيسان باترول 2026
نيسان باترول 2026
صبري طلبه

تعزز نيسان اليابانية من تواجدها في السوق السعودي، من خلال باقة من الاصدارات المتنوعة منها الأيقونة باترول 2026، والتي تعد أحد أبرز سيارات الـSUV كبيرة الحجم ذات الطابع الرياضي من العائلة المتعددة الاستخدام.

أداء ومحركات نيسان باترول 2026

تأتي نيسان باترول 2026 بخيارين من المحركات، المحرك الأول من نوع V6 بسعة 3.8 لتر يعمل بالتنفس الطبيعي، ينتج قوة 316 حصانًا وعزم دوران يبلغ 386 نيوتن متر، مع نظام دفع رباعي، ومعدل استهلاك للوقود يصل إلى 9.7 كم/لتر.

نيسان باترول 2026

أما الخيار الثاني فهو محرك V6 مزدوج التيربو بسعة 3.5 لتر، تتراوح قوته بين 425 و495 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 700 نيوتن متر، واستهلاك للوقود يبلغ 10.1 كم/لتر. 

تصميم وتجهيزات سيارة نيسان باترول 2026

يأتي تصميم نيسان باترول 2026 بأبعاد تبلغ تقريبًا 5,350 مم طولًا و2,030 مم عرضًا، بينما يتراوح ارتفاعها بين 1,945 و1,955 مم، مع قاعدة عجلات طويلة تبلغ 3,075 مم، كما يتراوح ارتفاع السيارة عن الأرض بين 244 و253 مم حسب الفئة.

نيسان باترول 2026

تحمل الواجهة الأمامية شبكات بلمسات كرومية، مع مصابيح LED أمامية وخلفية بالكامل وإضاءة نهارية، كما تأتي العجلات بمقاسات متنوعة من 18 إلى 22 بوصة، وتتوفر فتحة سقف بانورامية في الفئات الأعلى، بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي مع إشارات انعطاف.

تقدم المقصورة بثلاث صفوف من المقاعد وخيارات متعددة من الجلد، وتجهز المقاعد الأمامية بخاصية التدفئة والتبريد والتدليك في الفئات العليا، مع تعديل كهربائي لمقعد السائق حتى عشر وضعيات مزودة بذاكرة حفظ تلقائي، وتضم المقصورة شاشات رقمية متطورة تتراوح قياساتها بين 12.3 و14.3 بوصة للعدادات ولوحة الترفيه الوسطية.

نيسان باترول 2026

تدعم السيارة بنظام صوتي فاخر من Klipsch مكون من 12 سماعة، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق مع فتحات تهوية لجميع الصفوف وثلاجة صغيرة للمشروبات، كما تتوفر إضاءة محيطية متعددة الألوان، وشاحن لاسلكي للهواتف، وشاشات ترفيهية للركاب في المقاعد الخلفية.

أسعار السيارة نيسان باترول 2026 ريال سعودي

 

تقدم نيسان باترول 2026 بمجموعة من الفئات، بسعر يبدأ من 270,999 ريال سعودي للفئة SE T2 ، بينما تتراوح أسعار فئة SE Titanium وLE T1 بين 316,999 ريال و 307,999 ريال، وبسعر 332,999 ريال للفئة LE T2.

أما عن فئة SE Platinum City يبلغ سعرها 338,999 ريال، وبسعر  380,999 ريال للفئة Pro 4X، بينما تتراوح أسعار الفئة LE Titanium و LE Platinum City بين 380,999 ريال و 422,999 ريال، ويصل سعر الفئة NISMO إلى 450,999 ريال سعودي.

