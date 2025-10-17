نيسان تسرع إنتاج أول سيارة رياضية هجينة.. وهذا موعد إطلاقها

في ظل التحولات السريعة التي يشهدها سوق السيارات العالمية نحو الطاقة النظيفة، تعمل شركة نيسان على تسريع خططها لتقديم طرازات هجينة جديدة من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات Rogue، بعد الارتفاع اللافت في مبيعات السيارات الهجينة خلال عام 2025.

قفزة غير مسبوقة في مبيعات نيسان للسيارات الهجينة

وفقًا لتقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) في وقت سابق من العام، شكّلت السيارات الهجينة أكثر من 12% من إجمالي المبيعات في الربع الأول من 2025، مقارنةً بنسبة لم تتجاوز 2% حتى عام 2020.

دفع هذا الارتفاع المفاجئ في الإقبال على السيارات الموفرة للطاقة العديد من الشركات لإعادة النظر في استراتيجياتها، وعلى رأسها نيسان التي تعمل حاليًا على إدخال تحسينات جوهرية في أسطولها لمواكبة هذا الاتجاه العالمي.





Rogue PHEV: أول خطوة نحو مستقبل هجين

تستعد نيسان لطرح أول نسخة هجينة قابلة للشحن من Rogue، والتي يُتوقع أن تصل إلى الأسواق في يناير المقبل.

ووفقًا لتقارير مجلة Auto News، سيعتمد هذا الطراز الجديد على تقنية ميتسوبيشي PHEV المتقدمة، ما يمنحه أداءً اقتصاديًا في استهلاك الوقود مع قدرة تشغيل كهربائية ممتازة.

ورغم أن السيارة الجديدة تمثل خطوة مهمة في مسيرة نيسان نحو التوسع في السيارات الهجينة، إلا أن توقيت طرحها جاء بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية على السيارات النظيفة في الولايات المتحدة، وهو ما قد يحدّ من مبيعاتها في البداية.

ذكرت مصادر داخلية أن نيسان خفضت توقعاتها لمبيعات Rogue PHEV إلى أقل من 10 آلاف وحدة خلال عام 2026، بعد أن كانت تأمل في أرقام أعلى.

ومع ذلك، تعمل الشركة على تعويض هذا التراجع المحتمل من خلال تسريع إطلاق نسخة Rogue e-Power، التي كان من المقرر طرحها في النصف الأول من عام 2027، لكن قد يتم تقديم موعدها استجابةً للطلب المتزايد.

من المنتظر أن تستورد Rogue e-Power في البداية من اليابان، قبل أن يبدأ تصنيعها محليًا في مصنع نيسان بمدينة سميرنا بولاية تينيسي الأمريكية عام 2028.

وتعد تقنية e-Power مزيجًا ذكيًا بين المحركات الكهربائية ومحركات البنزين، إذ تعتمد السيارة على محرك كهربائي للدفع بينما يعمل محرك البنزين كمولد للطاقة فقط.

ويتميز هذا النظام بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وتكلفة أقل مقارنة بالسيارات الكهربائية الكاملة، بفضل البطارية الصغيرة نسبيًا التي لا تحتاج إلى شحن خارجي.

تدرك نيسان أن المنافسة في سوق السيارات الهجينة باتت شرسة، خاصة مع دخول علامات مثل تويوتا وهيونداي وكيا بقوة إلى هذا القطاع.

لكن الشركة تراهن على خبرتها في تقنيات الطاقة الهجينة وتعاونها مع ميتسوبيشي ورينو لتقديم طرازات تجمع بين الأداء الموثوق والسعر المناسب.

ومن المتوقع أن تحدث طرازات Rogue الجديدة نقلة نوعية في مبيعات نيسان داخل أمريكا الشمالية، لتعيد الشركة إلى موقعها الريادي بين العلامات اليابانية المنافسة.