بتكنولوجيا هجينة وتيربو.. نيسان تكشف النقاب عن أحدث سياراتها

كشفت نيسان عن سيارتين جديدتين بالكامل مخصصتين للسوق الصيني، ضمن إطار تعاونها المستمر مع شريكها المحلي دونج فنج نيسان، قدم الطرازان الجديدان تحت إسم Nissan N6 ذات القدرات الهجينة القابلة للشحن.

أما الطراز الثاني يحمل اللقب Nissan Teana المزودة بمحرك تيربو حديث، وعلى الرغم من التحول العالمي نحو سيارات الكروس أوفر والـSUV، تراهن نيسان على استمرارية سيارات السيدان ذات المظهر العصري.

سيارات نيسان الجديدة

مواصفات سيارات نيسان الجديدة N6 و Teana

تمثل سيارة Nissan N6 علامة فارقة في تاريخ الشركة، كونها أول طراز سيدان هجين Plug-in Hybrid تطلقه نيسان على الإطلاق، حيث تستند السيارة إلى قاعدة تصميم الطراز الكهربائي N7، ما يمنحها مظهرًا عصريًا بأبعاد رياضية دقيقة.

تأتي السيارة بطول 4,831 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2,815 مم، ما يوفر توازنًا مثاليًا بين الراحة والانسيابية. وتعتمد على محرك بنزين سعة 1.5 لتر مدعوم بمحرك كهربائي واحد، لتنتج قوة إجمالية تبلغ 155 كيلوواط، ما يعادل 208 حصانًا.

سيارات نيسان الجديدة

من أبرز مميزات N6 تقنيًا أنها مزودة ببطارية ليثيوم فوسفات حديد (LFP) بسعة 21.1 كيلوواط/ساعة، وهي الأكبر ضمن فئة السيارات الهجينة القابلة للشحن حسب تصريحات نيسان.

سيارات نيسان الجديدة

أما السيارة الثانية هي الأيقونة المحدثة من طراز ألتيما الأمريكي مع لقب جديد هو Teana، تم تطويرها خصيصًا لتلائم ذوق السوق الصيني، حيث حصلت Teana على تصميم جديد بالكامل للواجهة الأمامية والخلفية، مستوحى من لغة التصميم المستقبلية التي تتبناها نيسان مؤخرًا.

سيارات نيسان الجديدة

وقد جهزت السيارة نيسان Teana بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر يولد قوة 240 حصانًا، من خلال إطلاق N6 الهجينة القابلة للشحن وTeana المطورة بمحرك تيربو، تؤكد نيسان التزامها بالاستجابة لحاجات السوق الصيني المتغيرة.